Блейк Лайвли в стильном тренче и в украшениях сходила на мероприятие в Нью-Йорке
Актриса посетила эксклюзивное мероприятие, организованное Модным домом Fendi во флагманском магазине на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке.
Мероприятие было посвящено перезапуску легендарной сумки Baguette, которая теперь переосмыслена как часть коллекции итальянского дома осень-зима 2026-2027.
Новое переиздание сумки является частью специальной коллекции, которую возглавляет креативный директор бренда Мария Грация Кьюри, возродив некоторые из самых известных версий аксессуара спустя почти тридцать лет после его первого дебюта.
Блейк Лайвли пришла на событие в классических темных джинсах и черной майке, а также дополнила образ плащом и лаковыми туфлями на шпильках. Гламура ее образу добавляли украшения, а также прическа с волнами в волосах. Конечно же образ Блейк дополнила и сумкой Baguette, которую пришла поддержать.
Это появление актрисы состоялось после того как она блистала на Met Galaв платье Versace и с сумкой, которую помогли создать ее дети.