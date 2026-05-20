Кричала от боли, а медики игнорировали: женщину едва не парализовало после падения с моста

Нина Бахши сломала шею и позвоночник из-за падения с квадроцикла

Реклама

Поездка в Канкун в Мексике превратилась для американки Нины Бахши в настоящий ужас после падения с 6-метровой высоты. Женщина сломала шею, позвоночник и едва не осталась парализованной, а местные медики отказались осматривать ее без предоплаты в 24 тыс. долл.

Об этом пишет Unilad.

Во время поездки в Канкун на празднование дня рождения 29-летняя жительница Лос-Анджелеса едва не осталась парализованной после падения с моста высотой около 6 м.

Реклама

Нина вместе с бойфрендом каталась на квадроциклах во время организованного тура, когда колесо его транспорта зацепилось за провода моста. В результате квадроцикл перевернулся: мужчина застрял в конструкции, а Нина упала вниз, получив переломы шеи и позвоночника.

После инцидента женщину около получаса несли на руках, а затем доставили в больницу в кузове грузовика, поскольку скорая помощь была недоступна.

Нина, лежа в больнице Канкуна в шейной фиксирующей повязке, сказала: «Я была в сознании все это время. Знаете, как иногда снится, будто падаешь, и от этого просыпаешься? Это было именно так».

В мексиканской больнице отказывались оказывать помощь, пока пациентка не внесет 420 тыс. мексиканских песо — примерно 24 тыс. долл. Из-за этого, по словам женщины, самым сложным после травмы было именно «добраться до операции» из-за многочисленных преград.

Реклама

Для оплаты срочного хирургического вмешательства на позвоночнике Нина, у которой не было туристической страховки, обратилась за финансовой помощью к близким и друзьям и полностью использовала лимиты своих кредитных карточек.

Операцию провели только через 28 ч. после падения. Врачи отметили, что туристке «чрезвычайно повезло», ведь падение пришлось на листья.

«Я помню, как мой брат умолял врачей хотя бы дать мне обезболивающее, говорил, что мы заплатим за него, потому что я кричала от боли, а они просто отвечали „нет“», — поделилась Нина.

По данным медиа, в ближайшие недели женщина сможет вернуться в Лос-Анджелес.

Реклама

Впереди ее ждет длительная физическая реабилитация, чтобы восстановить нормальную походку. Шейную фиксирующую повязку Нине придется носить примерно пять месяцев.

Несмотря на пережитое, женщина пытается сохранять оптимизм. Она говорит, что «благодарна за то, что осталась живой», и добавляет, что теперь «иначе смотрит на жизнь».

Для покрытия расходов на лечение для Нины создали сбор средств на платформе GoFundMe. На странице сбора женщина написала, что до сих пор имеет «нелеченные переломы шеи, постоянные медицинские расходы, физическую терапию, дальнейшие консультации, лекарства и длительный путь к выздоровлению».

К слову, в Бостоне на станции метро Дэвис произошла трагедия: 40-летний отец двоих детей Стивен Маккласки погиб после того, как его пальто зацепилось за движущиеся ступени эскалатора. Одежду зажало в механизме, из-за чего она начала сдавливать шею мужчины, лишая его возможности дышать. Кадры с камер видеонаблюдения шокировали Сеть: более десятка пассажиров прошли мимо Стивена, который отчаянно пытался освободиться, и ни один не помог.

Реклама

Новости партнеров