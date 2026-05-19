Упала в кратер вулкана в свой день рождения: женщина погибла после жуткого предчувствия

Альпинистка Ингрид Даниэла

Альпинистка Ингрид Даниэла Вера Фигероа погибла во время восхождения на вулкан Льяйма в Чили в день своего 42-летия. За несколько часов до трагедии женщина опубликовала в соцсетях запись, в которой призналась, что испытывает тревогу перед подъемом.

Об этом случае сообщает Daily Star.

Ингрид отправилась на вулкан вместе с группой друзей в воскресенье, 17 мая. В этот же день она праздновала день рождения. Около 03:00 женщина написала, что завершает сбор рюкзака для восхождения на Льяйма.

«Надеюсь, Бог будет со мной в этот прекрасный день, когда мне исполняется 42 года, и я очень счастлива», – написала она.

В то же время в сообщении была фраза, которая после трагедии прозвучала особенно жутко.

«Да, у меня есть определенная неуверенность в том, что произойдет», — отметила Ингрид.

Как произошла трагедия

По предварительным данным, женщина погибла при спуске с вулкана, когда делала фотографии. Она упала с высоты примерно 600 метров в стремительное ущелье.

Вероятно, Ингрид уронила ледоруб, потеряла равновесие и поскользнулась. Ситуацию могли усугубить сильные порывы ветра.

Поисково-спасательную операцию усложняли плохие погодные условия. Из-за сильного ветра спасательный вертолет не смог добраться до места падения.

Смерть женщины подтвердили в тот же вечер, однако тело удалось эвакуировать только в понедельник утром около 06:30.

Группа не зарегистрировалась перед восхождением

В поисках привлекали полицию, пожарных, волонтеров и сотрудников Национальной лесной корпорации Чили.

Директор Conaf Эктор Тиллерия сообщил, что туристическая группа не зарегистрировалась заранее в администрации парка или карабинеров, как того требует протокол безопасности.

Он отметил, что на этой неделе в районе вулкана находились сложные погодные условия: низкие температуры, сильный ветер и опасный высокогорный рельеф. Чиновник призвал альпинистов обязательно проходить регистрацию перед выходом на маршрут.

Кем была погибшая

Ингрид Даниэла Вера Фигероа была матерью двух детей и членом школьного совета в учебном заведении имени Александра Грэма Белла в городе Вильяррика.

В школе ее описали как ответственную, добрую и преданную мать. Местные жители выразили соболезнования ее мужу, детям, родным и друзьям.

Вулкан Льяйма – один из самых активных в Чили. Его высота превышает 3000 метров. Несмотря на популярность среди туристов, маршрут считается сложным и нуждается в серьезной подготовке.

Власти продолжают выяснять точные обстоятельства смертельного падения.

