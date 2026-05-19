Как отпугнуть котов от клумб: садоводы советуют простое и дешевое средство

Кот

Реклама

Весной и в начале лета клумбы и декоративные бордюры активно цветут, однако для многих владельцев садов проблемой становятся соседские коты, которые используют эти участки как туалет. Садоводы в соцсетях советуют простой и недорогой способ, который может помочь отпугнуть животных без вреда для них — обычный белый уксус.

Об этом сообщило издание Express.

Совет обсуждали в Facebook-сообществе Mrs Hinch Cleaning Tips после того, как один из пользователей пожаловался на кота, который начал ходить в туалет прямо среди камней в саду. По словам автора сообщения, животное игнорировало все предыдущие лайфхаки.

Реклама

В комментариях пользовательница Кэролайн Рейнольдс посоветовала использовать белый уксус. Она отметила, что коты, крысы и лисы не переносят его резкого запаха, хотя само средство не наносит им вреда. Женщина рассказала, что опрыскивает сад из пульверизатора несколько раз в неделю.

Еще один пользователь посоветовал обрабатывать проблемный участок уксусом утром и вечером в течение первых нескольких дней, а затем — только раз в день. По его словам, животные перестают использовать это место как туалет из-за сильного запаха уксуса.

Садоводы объясняют, что такой способ может быть эффективным из-за очень чувствительного обоняния котов. Считается, что животные способны чувствовать резкий кислый запах уксуса даже на расстоянии, поэтому избегают мест, где он присутствует.

Кроме опрыскивания, пользователи советуют смачивать тряпки или куски ткани в разведенном растворе белого уксуса и оставлять их в местах, где чаще всего появляются коты или другие животные.

Реклама

В то же время белый уксус рекомендуют использовать осторожно. Его не советуют наносить вблизи газона или растений, поскольку средство может повредить их или даже уничтожить. При этом уксус иногда используют для борьбы с сорняками.

По словам пользователей соцсетей, белый уксус также помогает отпугивать лис, крыс и даже комаров в летний период.

Напомним, ранее мы сообщали о семи неприхотливых растениях для крыльца, которые мгновенно сделают вход в дом стильным и ухоженным.

Новости партнеров