Бронирование вместо завоза мигрантов: Кабмину предложили новый план

Трудовые мигранты в Украине

Петиция с призывом ограничить привлечение иностранной рабочей силы и сделать ставку на возвращение украинцев из-за границы набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь его должен рассмотреть Кабинет министров.

Об этом говорится в материале "Судебно-юридической газеты".

Что предлагают правительству

В Украине петиция по изменению подхода к рынку труда набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Ее автор призывает Кабмин отказаться от политики массового привлечения иностранных работников и создать условия для возвращения украинцев, выехавших за границу.

Документ появился на сайте правительства 11 мая, а по состоянию на 19 мая уже преодолел необходимый порог поддержки.

Автор петиции предлагает разработать Государственную стратегию защиты национального рынка труда. Ее главная идея — предоставить приоритет украинским работникам, в частности, тем, кто готов вернуться в Украину и работать в сферах, критически важных для экономики и восстановления страны.

Украинцам предлагают гарантировать бронирование

Отдельный пункт петиции касается запуска программы «Трудовой возврат». Она должна предусматривать гарантированное бронирование от мобилизации для украинцев, которые вернутся из-за границы и согласятся работать в стратегических областях.

Речь идет, в частности, о строительстве, энергетике, промышленности и других сферах, где государство и бизнес испытывают острый дефицит кадров.

Также в петиции предлагают запретить выдачу разрешений на работу иностранцам в секторах, где нехватку работников можно компенсировать путем бронирования действующих работников или возвращения украинцев из-за границы.

Кроме того, автор инициативы предлагает ввести высокий сбор для работодателей по найму иностранной рабочей силы.

Что еще предлагают для иностранных работников

Среди других требований – обязательные экзамены по украинскому языку и истории для иностранцев, которые хотят работать в Украине.

Также в петиции предлагается создать механизм, согласно которому иностранцы трудоспособного возраста, претендующие на пребывание в Украине, должны быть вовлечены в оборону государства через контрактную службу.

Еще одна инициатива касается аннулирования разрешений на пребывание и работу в Украине в случае нарушения законов или «неуважения к национальным ценностям».

Автор петиции отмечает, что украинский работник должен быть в приоритете, а трудовая миграция должна оставаться исключением, а не системным механизмом замещения граждан Украины.

Почему тема мигрантов стала резонансной

Дискуссия о трудовых мигрантах накалилась на фоне кадрового дефицита в Украине. Из-за мобилизации, выезда части населения за границу и демографические потери бизнес все чаще говорит о нехватке работников.

По данным Forbes Ukraine, более месяца назад руководитель Офиса Президента поручил Министерству иностранных дел и СБУ пересмотреть список государств для упрощенного привлечения трудовых мигрантов. В него входят около 70 стран, в том числе Афганистан, Ирак, Пакистан, Марокко, Бангладеш, Таджикистан и Египет.

Несмотря на сложные процедуры, украинские работодатели нанимают работников из таких стран. По данным Государственного центра занятости, граждане Бангладеш получили 599 разрешений на работу в Украине.

Наибольший спрос на иностранную рабочую силу наблюдается в строительстве, перерабатывающей промышленности, торговле, логистике и сфере обслуживания.

На фоне этих дискуссий бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что массового наплыва трудовых мигрантов в Украину пока нет.

По его словам, тема «облаков мигрантов» активно раскручивается в соцсетях и медиа, но реальной массовой миграции в Украину не существует.

«Никакого облака трудовых мигрантов нет, оно не существует. То, что вы видите в новостях – мигранты здесь, мигранты там – это все накрутка. Нет сейчас массовой миграции в Украину», - заявил Кулеба.

Он призвал украинцев не поддаваться информационным провокациям и критически относиться к сообщениям, разгоняющим страх перед иностранными работниками.

В то же время, экономисты отмечают, что часть бизнеса действительно рассматривает работников из Азии и Африки как возможный способ закрыть кадровые пробелы. Доктор экономических наук Андрей Длигач ранее заявлял, что иностранные работники могут соглашаться на зарплаты ниже средних украинских.

По его словам, для части мигрантов приемлемым уровнем оплаты может быть около 15 тысяч гривен. Именно это вызывает дополнительные опасения среди критиков привлечения иностранной рабочей силы, считающих, что такая практика может давить на зарплаты украинцев.

