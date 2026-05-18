Украинцев предупреждают о "навале" мигрантов: Кулеба объяснил, что на самом деле происходит

Дмитрий Кулеба / © Владимир Зеленский

Реклама

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине нет массового наплыва трудовых мигрантов, а тема "навале мигрантов" раскручивается преимущественно в соцсетях и медиа.

Об этом он сказал в видеообращении на Facebook.

По словам Кулебы, в последнее время он регулярно получает вопросы и призывы относительно необходимости "остановить трудовую миграцию" в Украину. Речь идет как о законной, так и о незаконной миграции, которую часть пользователей в соцсетях связывает с угрозами безопасности, общества и страны в целом.

Реклама

Впрочем, бывший глава МИД подчеркнул, что реальной "тучи трудовых мигрантов" в Украине нет.

"Никакой тучи трудовых мигрантов нет, оно не существует. То, что вы видите в новостях - мигранты здесь, мигранты там - это все накрутка. Нет сейчас массовой миграции в Украину", - заявил Кулеба.

Он призвал украинцев не поддаваться информационным провокациям и критически относиться к сообщениям, разгоняющим страх перед мигрантами.

Кулеба считает, что тема массового ввоза иностранной рабочей силы в Украину существует преимущественно в информационном пространстве.

Реклама

"Это существует только в соцсетях, где работают либо журналисты, распространяющие кликбейтные новости, либо российские ПСО для того, чтобы накручивать украинское общество", - отметил он.

Кулеба также объяснил, что иностранцам сейчас сложно попасть в Украину даже на уровне оформления документов.

По его словам, получить украинскую визу – сложная процедура, а разрешение на работу оформить еще труднее. Поэтому, по его мнению, говорить о массовом притоке трудовых мигрантов пока нет оснований.

Он привел пример сообщений о том, что одна из строительных компаний, якобы, планирует привлечь семерых мигрантов, и отметил, что такие единичные случаи нельзя называть масштабным явлением.

Реклама

"Семь человек на всю Украину - семь мигрантов. Поэтому нашествия нет", - сказал Кулеба.

В то же время, Кулеба признал, что в Украине действительно есть проблема с рабочей силой, и для экономического развития стране нужны работники.

По его мнению, если общество не воспринимает идею привлечения трудовых мигрантов, правительство и бизнес должны искать другие решения для рынка труда.

"Есть проблема экономического развития страны. Нужна рабочая рука. А если мы против мигрантов, если мы отвергаем эту идею, тогда правительство вместе с бизнесом должно сесть и найти новые решения, чтобы без мигрантов оптимизировать работу в Украине", - подытожил Кулеба.

Реклама

Трудовые мигранты в Украине — последние новости

Напомним, мэры некоторых городов в Украине заявили, что за неимением кадров к работе привлекают иностранцев. В частности, мигранты уже работают на строительстве в Ивано-Франковске.

Также сообщалось, что в Украине дефицит кадров могут восполнить работники из стран Азии и Африки, которые согласны на оплату труда, что существенно ниже доходов украинцев. В частности, речь идет о работниках из Индии, Бангладеш, Эфиопии и ряде других стран.

Ранее мы писали, что около 70% уехавших из-за войны украинцев не вернутся, а экономика уже страдает от дефицита рабочих рук во всех секторах. Украина остро нуждается в трудовых мигрантах.

Новости партнеров