"Самоубийство для нашего государства": Жорин резко высказался о трудовых мигрантах в Украине

Максим Жорин

Завоз трудовых мигрантов представляет угрозу украинской государственности, а общественное недовольство этой темой может привести к протестам.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Какая угроза от мигрантов — позиция Жорина.

Военный подчеркнул, что привлечение иностранной рабочей силы является «самоубийством» для страны, приведя в пример опыт Европы. По его словам, те, кто продвигает такие идеи, либо не связывают свою жизнь с Украиной, либо действуют в интересах грантодателей.

«Недовольство нашего общества мигрантами — это их*** не российское ИПСО, а реальная позиция украинцев. К которой нужно прислушаться. Завоз трудовых мигрантов является однозначным самоубийством для нашего государства», — подчеркнул Жорин.

По мнению заместителя командира, игнорирование позиции граждан может повлечь прямую реакцию в обществе.

«Учитывая уровень напряжения, который вызывает эта тема, прогнозирую, что скоро могут быть и последствия — в первую очередь на украинских улицах», — отметил он.

Трудовые мигранты в Украине — последние новости

Напомним, мэры некоторых городов в Украине заявили, что за неимением кадров к работе привлекают иностранцев. В частности, мигранты уже работают на строительстве в Ивано-Франковске.

Также сообщалось, что в Украине дефицит кадров могут восполнить работники из стран Азии и Африки, которые согласны на оплату труда, что существенно ниже доходов украинцев. В частности, речь идет о работниках из Индии, Бангладеш, Эфиопии и ряде других стран.

Ранее мы писали, что около 70% уехавших из-за войны украинцев не вернутся, а экономика уже страдает от дефицита рабочих рук во всех секторах. Украина остро нуждается в трудовых мигрантах.

