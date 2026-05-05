16 тысяч грн и дефицит кадров: что происходит с работой в Украине

На конец апреля 2026 года на «Едином портале вакансий» в Украине размещено около 228 тысяч предложений работы.

Об этом сообщили в Государственном центре занятости в ответ на запрос «Новости.LIVE».

Рынок труда в Украине изменился — кого ищут больше всего

Наибольшее количество вакансий традиционно сосредоточено в сфере торговли и обслуживания. Чаще всего работодатели ищут продавцов (более 16 тыс. вакансий), а также администраторов, поваров, баристов, официантов и охранников.

Среди рабочих специальностей стабильно высоким остается спрос на водителей открыто около 12 тысяч вакансий. Также не хватает слесарей, электриков, швей и комплектующих. В сегменте квалифицированных специалистов работодатели активно ищут бухгалтеров, инженеров, врачей и педагогов.

В Государственном центре занятости отмечают, что дефицит кадров усиливается под влиянием войны, миграционных процессов и мобилизации. Остро ощущается нехватка швей, сварщиков, слесарей, автослесарей и медицинских работников.

В то же время фиксируется постепенное изменение гендерного распределения на рынке труда: все больше женщин овладевают профессиями, которые раньше считались «мужскими». Сейчас около 500 женщин работают слесарями, трактористками и водительницами.

Средний уровень заработной платы в предложенных вакансиях составляет около 16 тыс. грн, что примерно на одну тысячу гривен больше 2025-го.

