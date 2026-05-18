Українців попереджають про “навалу” мігрантів: Кулеба пояснив, що насправді відбувається

Дмитро Кулеба / © Володимир Зеленський

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні немає масового напливу трудових мігрантів, а тема “хмар мігрантів” розкручується переважно в соцмережах та медіа.

Про це він сказав у відеозверненні на Facebook.

За словами Кулеби, останнім часом він регулярно отримує запитання та заклики щодо нібито необхідності “зупинити трудову міграцію” в Україну. Йдеться як про законну, так і про незаконну міграцію, яку частина користувачів у соцмережах пов’язує із загрозами для безпеки, суспільства та країни загалом.

Втім, колишній глава МЗС наголосив, що реальної “хмари трудових мігрантів” в Україні немає.

“Ніякої хмари трудових мігрантів немає, вона не існує. Те, що ви бачите в новинах — мігранти тут, мігранти там — це все накрутка. Немає зараз масової міграції в Україну”, — заявив Кулеба.

Він закликав українців не піддаватися інформаційним провокаціям та критично ставитися до повідомлень, які розганяють страх перед мігрантами.

Кулеба вважає, що тема масового завезення іноземної робочої сили в Україну існує переважно в інформаційному просторі.

“Це існує тільки в соцмережах, де працюють або журналісти, які поширюють клікбейтні новини, або російські ПСО для того, щоб накручувати українське суспільство”, — зазначив він.

Кулеба також пояснив, що іноземцям нині складно потрапити в Україну навіть на рівні оформлення документів.

За його словами, отримати українську візу — складна процедура, а дозвіл на роботу оформити ще важче. Тому, на його думку, говорити про масовий приплив трудових мігрантів наразі немає підстав.

Він навів приклад повідомлень про те, що одна з будівельних компаній нібито планує залучити сімох мігрантів, і зазначив, що такі поодинокі випадки не можна називати масштабним явищем.

“Сім людей на всю Україну — сім мігрантів. Тому навали немає”, — сказав Кулеба.

Водночас Кулеба визнав, що в Україні справді є проблема з робочою силою, і для економічного розвитку країні потрібні працівники.

На його думку, якщо суспільство категорично не сприймає ідею залучення трудових мігрантів, уряд і бізнес мають шукати інші рішення для ринку праці.

“Є проблема економічного розвитку країни. Потрібна робоча рука. А якщо ми проти мігрантів, якщо ми відкидаємо цю ідею, тоді уряд разом із бізнесом має сісти і знайти нові рішення, щоб без мігрантів оптимізувати працю в Україні”, — підсумував Кулеба.

