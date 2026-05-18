Алан Бадоев рассекретил детали отношений с Максом Барских: "Мы скандалим и посылаем друг друга"

Макс Барских и Алан Бадоев

Украинский режиссер Алан Бадоев откровенно высказался о взаимоотношениях с Максом Барских, с которым работает уже почти 20 лет.

Их творческий тандем зародился еще после «Фабрики звезд-2». За это время они пережили и огромный успех, и непростые моменты. Несмотря на многолетнее сотрудничество, между ними до сих пор возникают споры. Впрочем, именно искренность в общении, говорит Бадоев, и помогает сохранять связь. Режиссер не скрывает: в отношениях с Барских бывает по-разному. Но главное — взаимное уважение, которое не исчезает даже после конфликтов.

«Это уже 19-й год нашего сотрудничества. Поэтому мы и скандалим, и посылаем друг друга. Но очень любим друг друга», — с улыбкой поделился Бадоев в комментарии для «Тура звездами».

Макс Барских и Алан Бадоев / © instagram.com/alanbadoev

Режиссер также намекнул, что их творческий союз держится не только на работе, но и на настоящей дружбе, проверенной годами. Именно поэтому, несмотря на эмоциональные моменты и напряженный график, они продолжают создавать совместные проекты и остаются одними из самых успешных в шоу-бизнесе.

