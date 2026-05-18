Гайтана впервые оправдалась после скандала из-за гонорара в 20 тысяч евро за благотворительный концерт

Гайтана

Певица Гайтана объяснила, почему запросила гонорар в размере 20 тысяч евро за участие в благотворительном концерте «Нашебачення».

Так, на днях вокруг артистки разгорелся громкий скандал. Юморист Василий Байдак рассказал, что проект «Нашебачення», где собирают средства на поддержку ВСУ, звал Гайтану, чтобы та выступила среди других звезд. Однако договориться не удалось, поскольку артистка запросила гонорар в размере 20 тысяч евро.

Гайтана в своем Instagram объяснила свою позицию. Исполнительница говорит, что лично с ней никто не общался и не обсуждал благотворительную миссию проекта. Вместо этого вся коммуникация велась через ее концертного директора. Артистка говорит, что в переписке тоже не шла речь о поддержке ВСУ. Поэтому, ее команда прислала стандартное сообщение с указанной ценой.

Переписка организаторов проекта «Нашебачення» с командой Гайтаны

«Со мной лично никто не общался. Не было ни одного полноценного звонка или обсуждения проекта, его миссии, организаторов, формата или целей сбора средств. Коммуникация ограничилась коротким сообщением моему концертному директору без каких-либо деталей. В переписке даже не шла речь о поддержке ВСУ», — говорит артистка.

Гайтана также призналась, что во время войны появилось немало псевдоинициатив, когда организаторы говорят о благотворительности, а на деле оказалось, что проект о заработке. По словам артистки, она уже сталкивалась с таким негативным опытом. Поэтому, теперь тщательно отшлифовывает такие проекты. А в сообщении, где ее звали на «Нашебачння», информация не была подана в полной мере.

Пост Гайтаны

«Сумма, озвученная в переписке, — была стандартным рабочим ответом концертного директора на неполный запрос без необходимых деталей и включала стандартный гонорар, расходы на музыкантов, переезды и т.д.», — подытожила артистка.

Напомним, 7 мая в Киеве состоялось «Нашебачення», где собирали средства на поддержку ВСУ. В мероприятии приняла участие певица Даша Астафьева, которая впервые спела на украинском хит «Веревки».

