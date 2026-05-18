Полякова впервые рассекретила причину распада совместного шоу с Ефросининой и кто виноват на самом деле

Оля Полякова и Маша Ефросинина

Украинская певица Оля Полякова, которая на днях неожиданно заявила о новом проекте The Nogi, рассказала подробности резкого расторжения сотрудничества с подругой и ведущей Машей Ефросининой.

Как известно, ранее звезды регулярно снимали совместное шоу «Дорослі дівчата». Впрочем, после более пяти лет и снування объявили о его приостановлении. В Instagram они поблагодарили всех за столько лет вместе и уже пообещали финальную прощальную встречу в Одессе.

В результате это породило немало слухов в Сети с предположениями истинной причины такого внезапного решения. Тогда Оля говорила, что просто планирует погрузиться в поиски новой себя для сольной карьеры за границей. Маша добавляла, что они еще в конце февраля «знали, что идут к большой паузе и точно не знали, сколько всего произойдет в следующие месяцы».

Оля Полякова и Маша Ефросинина

В свою очередь, на недавней презентации проекта The Nogi Полякова все же дала понять, кто был виноват в этом на самом деле. Певица со сцены эмоционально отметила, что все пошло наперекосяк после нашумевшего интервью ее мужа Вадима Буряковского. Фрагментом с выступления поделился проект Сцена.ua в Instagram.

«Это произошло когда Олеся Бацман (журналистка и жена Дмитрия Гордона — прим. ред.) через меня затащила Вадика на интервью к Гордону и он как стрельнул! Такого, бл**ь, наговорил, что закрылись „Дорослі дівчата“», — ошеломила звезда.

Как известно, бизнесмен Буряковский наделал немало шума, в том числе и вокруг семьи Ефросининой, назвав ее мужа «мажором», а ее саму охарактеризовал как «не такую открытую в жизни» и такую, которая «доказывает, что она — лучшая».

