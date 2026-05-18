Все говорят о платье Деми Мур в оттенке фуксии, потому что это было очень креативным выбором

63-летняя Деми Мур, как одна из членов жюри нынешнего Каннского кинофестиваля, появилась на красной дорожке.

Юлия Каранковская
Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

Актриса снова смогла удивить, ведь выбрала яркое творение бренда Matières Fécales, благодаря которому привлекла к себе все внимание мира.

Деми посетила премьеру криминальной драмы «Бумажный тигр» и выбрала совсем нестандартное платье, а работу от канадского дизайнерского дуэта Ханны Роуз Далтон и Стивена Раджа Бхаскарана, известных своими авангардными и театральными силуэтами. Платье актрисы было насыщенного цвета фуксии и с очень объемной юбкой, необработанными краями и большим бантом на груди, который стал центральным элементом образа, акцентирующим на себе внимание.

Также это театральное платье Мур имело много асимметричных складок, а также сочетало в себе два вида ткани — атлас и фатин. Актриса дополнила образ роскошными серьгами от Chopard и остроносыми туфлями оттенок которых соответствовал оттенку платья.

Этим образом Мур действительно удивила и отошла от стилей, которые выбирала в начале фестиваля. Ранее она надела два творения от Jacquemus, в частности платье с блестками и цветным принтом polka dot, а также яркое красное платье Gucci.

