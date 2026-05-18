Усі говорять про сукню Демі Мур у відтінку фуксії, бо це було дуже креативним вибором

Демі Мур / © Associated Press

Акторка знову змогла здивувати, адже обрала яскраве творіння бренду Matières Fécales, завдяки якому привернула до себе всю увагу світу.

Демі відвідала прем’єру кримінальної драми «Паперовий тигр» і обрала зовсім нестандартну сукню, а роботу від канадського дизайнерського дуету Ханни Роуз Далтон та Стівена Раджа Бхаскарана, відомих своїми авангардними та театральними силуетами. Сукня акторки була насиченого кольору фуксії і з дуже об’ємною спідницею, необробленими краями та великим бантом на грудях, що став центральним елементом образу, який акцентував на собі увагу.

Також ця театральна сукня Мур мала багато асиметричних складок, а також поєднувала у собі два види тканини — атлас та фатин. Акторка доповнила образ розкішними сережками від Chopard та гостроносими туфлями відтінок яких відповідав відтінку сукні.

Цим образом Мур дійсно здивувала і відійшла від стилів, які обирала на початку фестиваля. Раніше вона одягла два творіння від Jacquemus, зокрема сукню з блискітками і кольоровим принтом polka dot, а також яскраву червону сукню Gucci.

