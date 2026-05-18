- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 1 хв
Усі говорять про сукню Демі Мур у відтінку фуксії, бо це було дуже креативним вибором
63-річна Демі Мур, як одна з членкинь журі цьогорічного Каннського кінофестивалю, з’явилася на червоній доріжці.
Акторка знову змогла здивувати, адже обрала яскраве творіння бренду Matières Fécales, завдяки якому привернула до себе всю увагу світу.
Демі відвідала прем’єру кримінальної драми «Паперовий тигр» і обрала зовсім нестандартну сукню, а роботу від канадського дизайнерського дуету Ханни Роуз Далтон та Стівена Раджа Бхаскарана, відомих своїми авангардними та театральними силуетами. Сукня акторки була насиченого кольору фуксії і з дуже об’ємною спідницею, необробленими краями та великим бантом на грудях, що став центральним елементом образу, який акцентував на собі увагу.
Також ця театральна сукня Мур мала багато асиметричних складок, а також поєднувала у собі два види тканини — атлас та фатин. Акторка доповнила образ розкішними сережками від Chopard та гостроносими туфлями відтінок яких відповідав відтінку сукні.
Цим образом Мур дійсно здивувала і відійшла від стилів, які обирала на початку фестиваля. Раніше вона одягла два творіння від Jacquemus, зокрема сукню з блискітками і кольоровим принтом polka dot, а також яскраву червону сукню Gucci.