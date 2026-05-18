ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
3 хв

Помер колишній перший віцепрем’єр Степан Кубів

Степану Кубіву було 64 роки.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Степан Кубів

Степан Кубів / © із соцмереж

У понеділок, 18 травня, помер народний депутат поточного скликання, колишній голова НБУ і ексвіцепрем’єр Степан Кубів. 19 березня йому виповнилось 64 роки.

Інформацію про це повідомила пресслужба Верховної Ради 18 травня.

Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, і Апарат ВР висловлюють співчуття. Степан Кубів був членом Комітету з питань економічного розвитку.

Що відомо про Степана Кубіва

Кубів входив до фракції «Європейська солідарність» — він обрався до дев’ятого скликання ВР під номером 12 у партійному списку. До цього був парламентарем у сьомому й восьмому скликаннях. Раніше — перший віцепрем’єр-міністр — міністр економічного розвитку України.

На п’ятому курсі почав працювати лаборантом науково-дослідного сектора, пізніше лаборант кафедри вищої математики.

Від 1988 до 1991 року працював завідувачем відділу роботи з молоддю, пізніше секретарем обласної координаційної ради Науково-технічної творчої молоді, був членом Вченої ради Львівський національний університет імені Івана Франка, заступником голови координаційної ради при Львівському облвиконкомі з питань науково-технічної творчості молоді. Пізніше перевівся до Львівського обласного штабу студентських загонів, завідував сектору інформації.

Від 1991 до 1994 року працював у Львівському обласному молодіжному науково-економічному об’єднанні «Студентський Львів», пізніше заступник директора по науково-технічній творчості та нових формах господарювання, пізніше директор.

У 1994 році розпочав роботу в АТ «Західно-Український Комерційний банк» спеціалістом планово-економічного відділу, пізніше начальник відділу планування та звітності Управління координації діяльності філіалів, пізніше начальник Управління планування і фінансів, заступник Голови правління.

Від 2000 до 2008 року був головою ВАТ «Кредобанк».

Від 2006 до 2010 року був депутатом Львівської обласної ради за списком блоку «Наша Україна».

Від 2008 року — доцент кафедри маркетингу і логістики НУ «Львівська політехніка».

Від 2010 до 2012 року був членом спостережної ради банку «Львів».

У 2010-2012 роках очолював Львівський обласний осередок ГО «Фронт Змін».

У 2010 році був обраний депутатом Львівської обласної ради за списком «Фронту Змін», був головою Львівської обласної організації партії та головою її фракції. Того ж року балотувався на посаду Львівського міського голови.

Під час Євромайдану був комендантом зайнятого протестувальниками Будинку Профспілок на Майдані Незалежності у Києві.

Від 2012 до 2014 року був народним депутатом України 7 скликання, обраним номером 23 у списку ВО «Батьківщина» як безпартійний, був головою Львівського виборчого штабу партії.

Від лютого до червня 2014 року очолював Національний Банк України та був членом РНБО.

У 2014 році був обраний народним депутатом 8 скликання від партії «Блок Петра Порошенка» (№59 у списку), був членом партії.

У 2015-2016 роках був представником Президента у Верховній Раді.

Перший віце-прем’єр-міністр та міністр економічного розвитку і торгівлі від 14 квітня 2016 до серпня 2019 року.

Степан Кубів / © Сайт Верховної Ради України

Степан Кубів / © Сайт Верховної Ради України

У 2019 році був обраний народним депутатом IX скликання від партії «Європейська Солідарність» номером 12 у списку як член партії. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань економічного розвитку.

Нагадаємо, на фронті загинув оператор програми новин ТСН Євгеній Соловей, який з 2014 року знімав війну разом із воєнкорами, а у 2022-му пішов добровольцем до війська і служив пілотом дронів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
285
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie