Помер колишній перший віцепрем’єр Степан Кубів
Степану Кубіву було 64 роки.
У понеділок, 18 травня, помер народний депутат поточного скликання, колишній голова НБУ і ексвіцепрем’єр Степан Кубів. 19 березня йому виповнилось 64 роки.
Інформацію про це повідомила пресслужба Верховної Ради 18 травня.
Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, і Апарат ВР висловлюють співчуття. Степан Кубів був членом Комітету з питань економічного розвитку.
Що відомо про Степана Кубіва
Кубів входив до фракції «Європейська солідарність» — він обрався до дев’ятого скликання ВР під номером 12 у партійному списку. До цього був парламентарем у сьомому й восьмому скликаннях. Раніше — перший віцепрем’єр-міністр — міністр економічного розвитку України.
На п’ятому курсі почав працювати лаборантом науково-дослідного сектора, пізніше лаборант кафедри вищої математики.
Від 1988 до 1991 року працював завідувачем відділу роботи з молоддю, пізніше секретарем обласної координаційної ради Науково-технічної творчої молоді, був членом Вченої ради Львівський національний університет імені Івана Франка, заступником голови координаційної ради при Львівському облвиконкомі з питань науково-технічної творчості молоді. Пізніше перевівся до Львівського обласного штабу студентських загонів, завідував сектору інформації.
Від 1991 до 1994 року працював у Львівському обласному молодіжному науково-економічному об’єднанні «Студентський Львів», пізніше заступник директора по науково-технічній творчості та нових формах господарювання, пізніше директор.
У 1994 році розпочав роботу в АТ «Західно-Український Комерційний банк» спеціалістом планово-економічного відділу, пізніше начальник відділу планування та звітності Управління координації діяльності філіалів, пізніше начальник Управління планування і фінансів, заступник Голови правління.
Від 2000 до 2008 року був головою ВАТ «Кредобанк».
Від 2006 до 2010 року був депутатом Львівської обласної ради за списком блоку «Наша Україна».
Від 2008 року — доцент кафедри маркетингу і логістики НУ «Львівська політехніка».
Від 2010 до 2012 року був членом спостережної ради банку «Львів».
У 2010-2012 роках очолював Львівський обласний осередок ГО «Фронт Змін».
У 2010 році був обраний депутатом Львівської обласної ради за списком «Фронту Змін», був головою Львівської обласної організації партії та головою її фракції. Того ж року балотувався на посаду Львівського міського голови.
Під час Євромайдану був комендантом зайнятого протестувальниками Будинку Профспілок на Майдані Незалежності у Києві.
Від 2012 до 2014 року був народним депутатом України 7 скликання, обраним номером 23 у списку ВО «Батьківщина» як безпартійний, був головою Львівського виборчого штабу партії.
Від лютого до червня 2014 року очолював Національний Банк України та був членом РНБО.
У 2014 році був обраний народним депутатом 8 скликання від партії «Блок Петра Порошенка» (№59 у списку), був членом партії.
У 2015-2016 роках був представником Президента у Верховній Раді.
Перший віце-прем’єр-міністр та міністр економічного розвитку і торгівлі від 14 квітня 2016 до серпня 2019 року.
У 2019 році був обраний народним депутатом IX скликання від партії «Європейська Солідарність» номером 12 у списку як член партії. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань економічного розвитку.
