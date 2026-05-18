ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

У Києві загинув чоловік через падіння з висоти: що відомо

На одному з поверхів знайшли речі загиблого.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Швидка допомога

Швидка допомога / © УНІАН

У Києві через падіння з висоти загинув чоловік. Трагедія сталася в Оболонському районі на вулиці Йорданській.

Про падіння людини з верхнього поверху повідомляють у Мережі та публікують фото накриття над під’їздом багатоповерхівки, яке було пошкоджене через падіння людини.

У поліції Києва підтверджують факт загибелі чоловіка через падіння з висоти.

«Загинув чоловік 1981 року народження. За попередньою інформацією він у вказаному будинку не проживав. Ймовірно, впав з висоти 16-го поверху, оскільки там лежали його речі. Всі обставини події ще встановлюються», — повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

Обережно, чутливе фото 18+

Чоловік випав з вікна багатоповерхівки на Оболоні / © із соцмереж

Чоловік випав з вікна багатоповерхівки на Оболоні / © із соцмереж

Нагадаємо, у Києві чоловік випав з вікна одинадцятого поверху багатоповерхівки та від отриманих травм помер до прибуття лікарів. Потім поліцейські затримали громадянина РФ за підозрою у замаху на вбивство киянина.

«Зловмисник під час конфлікту накинувся із ножем на товариша, завдавши йому поранень. 22-річний місцевий мешканець намагався втекти від нападника, виліз з вікна квартири та, не втримавшись, впав з висоти одинадцятого поверху», —розповіли у поліції Києва.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
76
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie