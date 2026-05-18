У Києві загинув чоловік через падіння з висоти: що відомо
На одному з поверхів знайшли речі загиблого.
У Києві через падіння з висоти загинув чоловік. Трагедія сталася в Оболонському районі на вулиці Йорданській.
Про падіння людини з верхнього поверху повідомляють у Мережі та публікують фото накриття над під’їздом багатоповерхівки, яке було пошкоджене через падіння людини.
У поліції Києва підтверджують факт загибелі чоловіка через падіння з висоти.
«Загинув чоловік 1981 року народження. За попередньою інформацією він у вказаному будинку не проживав. Ймовірно, впав з висоти 16-го поверху, оскільки там лежали його речі. Всі обставини події ще встановлюються», — повідомили ТСН.ua в поліції Києва.
Обережно, чутливе фото 18+
Нагадаємо, у Києві чоловік випав з вікна одинадцятого поверху багатоповерхівки та від отриманих травм помер до прибуття лікарів. Потім поліцейські затримали громадянина РФ за підозрою у замаху на вбивство киянина.
«Зловмисник під час конфлікту накинувся із ножем на товариша, завдавши йому поранень. 22-річний місцевий мешканець намагався втекти від нападника, виліз з вікна квартири та, не втримавшись, впав з висоти одинадцятого поверху», —розповіли у поліції Києва.