Сезон кліщів в Україні: як захиститися від укусів і хвороби Лайма

Як захиститись від кліщів

Цьогоріч в Україні активно вирує сезон кліщів. Про велику кількість паразитів повідомляють навіть у містах, зокрема, у Києві. Як уникнути укусів кліщів, оглядати тіло після прогулянок і що робити, якщо кліщ вп’явся у вашу шкіру?

Порадами поділилися у Центрі громадського здоров’я України.

Кроки, які допоможуть уникнути укусів кліща

Найкраще, що можна зробити під час сезону кліщів, — уникати цих паразитів. Кліщі — дуже небезпечні і можуть викликати важкі хвороби у дорослих та дітей, а також у тварин.

Навесні активізуються іксодові кліщі. Вони можуть переносити збудників небезпечних захворювань, зокрема, кліщового енцефаліту, бореліозу (хвороби Лайма) та хвороби Міямото.

Статистика хвороби Лайма в Україні доволі висока:

У 2022 році зафіксували 3875 випадків хвороби Лайма.

У 2023 році — 507 випадків.

У 2024 році — 744 випадки.

У 2025 році — 6748 випадків хвороби Лайма.

У 2026 році кількість випадків хвороби Лайма, спровокованої кліщами, росте.

Уникнути укусів кліщів та інфікування хворобою Лайма можна завдяки цим простим крокам:

Носіть закрите взуття та закритий одяг навесні, особливо коли збираєтеся до лісу. Найбезпечнішим є одяг з довгими рукавами, світлого кольору. Штани чи легінси бажано заправляти у шкарпетки. Обов’язково носіть головний убір та закривайте шию. Перед виходом на природу користуйтеся репелентами — аерозолями чи кремами, які відлякують кліщів. Перевіряйте інструкцію та терміни придатності репелентів. Не використовуйте протерміновані засоби захисту. На прогулянках тримайтеся доріжок, не заходьте у хащі та кущі. У траві обабіч стежок — найбільше кліщів. Йдіть центром доріжок. Якщо збираєтеся зробити привал під час відпочинку на галявині чи в лісі, розчистіть місце від хмизу, гілок та сухої трави в радіусі 20–25 м.

Як проводити огляд на кліща

Варто знати, що кліщі, коли потрапляють на одяг чи тіло, залишаються нерухомими, доки людина рухається. Щойно людина завмирає — наприклад, лягає чи сідає відпочити, кліщі починають шукати місце для укусу. Кліщі повільно переміщуються знизу догори.

Пошук вдалого місця для укусу може тривати від 30 хв до навіть кількох днів. Оглядати себе та близьких під час прогулянки потрібно щонайменше раз на дві години.

Відчути укус кліща майже неможливо. Усе тому, що кліщі виділяють анестетичну речовину, яка знеболює укус. Ретельно оглядайте тіло раз на дві години. Найкраще провести додатковий огляд удома, у білій ванні чи на білому простирадлі. Перевірити потрібно також одяг і все, що було з вами на прогулянці.

Найретельніше потрібно обстежувати волосся, складки тіла. Весь одяг потрібно відразу випрати і попрасувати на високій температурі. Його не можна просто обтрусити і лишити біля ліжка.

Як провести огляд на кліщів:

Почніть огляд знизу, від ступень, і поступово піднімайтеся вгору. Робіть паузи на лінії шкарпеток, під колінною впадиною. Далі перевірте нижню лінію спідньої білизни, район паху, верхню лінію білизни. Нижню та верхню лінію бюстгальтера. Комір футболки чи сорочки. Волосся на голові, вуха.

Кліщ може триматися на людині чи тварині до 12 днів. Дорослих кліщів, що присмокталися, найчастіше помічають за 2–3 дні після укусу, коли з’являються припухлість, свербіж, почервоніння, а кліщ стає великим.

Які захворювання можуть викликати укуси кліща

Укуси кліща — надзвичайно небезпечні, адже можуть викликати тяжкі захворювання. Кліщі можуть викликати близько 150 хвороб. Найнебезпечнішими є кліщовий вірусний енцефаліт, хвороба Лайма, гранулоцитарний анаплазмоз, Крим-Конго геморагічна гарячка, туляремія та інші.

Найчастіше після укусів кліща з’являється хвороба Лайма. На тілі виникає почервоніння на місці присмоктування кліща. Людина починає відчувати головний біль, ломоту тіла, млявість.

Якщо не розпочати лікування, хвороба Лайма може призвести до ураження органів, нервової й серцево-судинної системи та навіть інвалідності.

Ризик інфікування залежить від тривалості присмоктування кліща. У кінці третьої доби присмоктування кліща ймовірність зараження наближається до 100%.

Кліщовий вірусний енцефаліт починається з головного болю, гарячки, нудоти, блювоти, порушень сну. Під час зараження уражається нервова система. Укус енцефалітного кліща може призвести до інвалідності, в окремих випадках — до смерті.

Інфікування може відбутися не лише через укус, а й якщо випадково роздавити кліща чи розчесати місце укусу.

Алгоритм дій видалення кліща

Якщо ви виявили у себе чи в когось на тілі кліща, діяти потрібно швидко й обережно. Найкраще відразу звернутися до лікаря. Лікарі безпечно витягнуть кліща та проконсультують, що робити далі.

Якщо поблизу немає лікарів, витягнути кліща доведеться самостійно. Для цього можна використовувати спеціальний пристрій, який продають у ветеринарних аптеках. Якщо кліщосмика немає, обгорніть пальці у марлю або використайте пінцет / петлю з нитки.

Витягати кліща потрібно поволі, без різких ривків. Обов’язково видаліть хоботок кліща. Якщо хоботка не видно, видаліть його за допомогою стерильної голки. Рану після видалення змастіть антисептичним засобом. Руки — вимийте з милом.

Спостерігати за своїм станом потрібно ще три тижні. Зверніться до лікаря, якщо відчуваєте підвищену температуру тіла, почервоніння на шкірі, слабкість чи головний біль.

Кліща не можна втискати у шкіру, виривати зі шкіри, обливати спиртом чи олією. Діставати кліща потрібно викручувальними рухами, повільно та обережно. Після оброблення рани антисептиком можна здати аналіз крові на антитіла. За потреби лікарі призначать імунотерапію.

Якщо ви боїтеся укусів кліщів і хочете убезпечити себе чи дітей, можна зробити щеплення проти кліщового енцефаліту. Його роблять в Україні. Існує чотири вакцини. Вакцинація передбачає 3 дози щеплення.

Хвороба Лайма у Києві: останні новини

Близько місяця тому у Києві почали активно вилазити кліщі. Кияни почали стикатися з хворобою Лайма. Понад половину заражень зафіксовано в міських парках. За 2026 рік у Києві вже зафіксували 12 випадків захворювання.

Головний державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак повідомив, що майже в кожному парку Києва є кліщі. У квітні та травні в київських парках проводитимуть обробку проти кліщів. У ці дні та три дні після варто обмежити своє перебування у громадських парках.

«Кількість кліщів зросла, а найгірше, що зросла кількість саме кліщів зі збудником хвороби Лайма, що підтверджують проведені лабораторні дослідження. Їх кількість у порівнянні з минулим роком зросла на 12%. І це небезпечно», — розповів ТСН.ua Сергій Чумак.

