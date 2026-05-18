Мальдера житиме в Україні під час роботи зі збірною: італієць обрав місто

Андреа Мальдера / © УАФ

Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів, де житиме під час своєї роботи з національною командою.

Італійський фахівець на пресконференції після свого призначення повідомив, що переїде разом зі своєю дружиною та дітьми до Львова.

Мальдера наголосив, що це його особисте рішення і ніхто з Української асоціації футболу (УАФ) на цьому не наполягав.

"Разом із представниками федерації ми оцінювали різні варіанти, як це може бути, в якому місті. Ми зупинилися на місті Львів. У такий специфічний для України момент ця роль несе велику відповідальність. Це не лише про те, що я буду таким тренером, який лише дивиться матчі. Проте наразі мені хотілося б запропонувати свою допомогу в будь-якій діяльності, яка потрібна УАФ.

Я хочу зробити свій внесок і допомогти людям, які п'ять років тому дали мені дуже багато. У мене багато друзів в Україні, і я хотів би робити все, що потрібно та можливо.

Моя дружина переїде зі мною, вона візьме із собою собаку. Ми будемо спілкуватися з дітьми щовечора. Але це життя і це моє рішення. Варто зазначити, що ніхто з УАФ на мене не тиснув", — сказав Мальдера.

Нагадаємо, 18 травня Мальдера офіційно став новим головним тренером збірної України, замінивши на посаді Сергія Реброва.

Контракт 55-річного італійського фахівця зі збірною України розрахований на два роки з можливістю подовження.

Мальдера став першим іноземним головним тренером в історії збірної України.

Робота зі збірної України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера. Від 2016 до 2021 року він був помічником Андрія Шевченка у національній команді.

Після відходу Шевченка зі збірної України італієць також залишив свою посаду. Далі він працював асистентом екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі в англійському "Брайтоні" та французькому "Марселі".

Раніше стали відомі суперники збірної України в перших матчах під керівництвом Мальдери. 31 травня "синьо-жовті" у Вроцлаві зіграють товариський поєдинок проти Польщі, а потім 7 червня в Оденсе проведуть спаринг з Данією.

