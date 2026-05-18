ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
434
Час на прочитання
2 хв

Мальдера житиме в Україні під час роботи зі збірною: італієць обрав місто

Італійський тренер вирішив переїхати разом з дружиною та дітьми до Львова.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Андреа Мальдера

Андреа Мальдера / © УАФ

Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів, де житиме під час своєї роботи з національною командою.

Італійський фахівець на пресконференції після свого призначення повідомив, що переїде разом зі своєю дружиною та дітьми до Львова.

Мальдера наголосив, що це його особисте рішення і ніхто з Української асоціації футболу (УАФ) на цьому не наполягав.

"Разом із представниками федерації ми оцінювали різні варіанти, як це може бути, в якому місті. Ми зупинилися на місті Львів. У такий специфічний для України момент ця роль несе велику відповідальність. Це не лише про те, що я буду таким тренером, який лише дивиться матчі. Проте наразі мені хотілося б запропонувати свою допомогу в будь-якій діяльності, яка потрібна УАФ.

Я хочу зробити свій внесок і допомогти людям, які п'ять років тому дали мені дуже багато. У мене багато друзів в Україні, і я хотів би робити все, що потрібно та можливо.

Моя дружина переїде зі мною, вона візьме із собою собаку. Ми будемо спілкуватися з дітьми щовечора. Але це життя і це моє рішення. Варто зазначити, що ніхто з УАФ на мене не тиснув", — сказав Мальдера.

Нагадаємо, 18 травня Мальдера офіційно став новим головним тренером збірної України, замінивши на посаді Сергія Реброва.

Контракт 55-річного італійського фахівця зі збірною України розрахований на два роки з можливістю подовження.

Мальдера став першим іноземним головним тренером в історії збірної України.

Робота зі збірної України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера. Від 2016 до 2021 року він був помічником Андрія Шевченка у національній команді.

Після відходу Шевченка зі збірної України італієць також залишив свою посаду. Далі він працював асистентом екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі в англійському "Брайтоні" та французькому "Марселі".

Раніше стали відомі суперники збірної України в перших матчах під керівництвом Мальдери. 31 травня "синьо-жовті" у Вроцлаві зіграють товариський поєдинок проти Польщі, а потім 7 червня в Оденсе проведуть спаринг з Данією.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
434
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie