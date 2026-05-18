Росія вгатила по ще трьох іноземних цивільних суднах на шляху до Одещини

Атака російськими дронами «Шахед»

Доповнено додатковими матеріалами

Під час чергової повітряної атаки 18 травня російські війська завдали ударів по трьох цивільних суднах під прапорами іноземних держав, які рухалися до портів Одеської області. На суднах виникли пожежі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Під час нічної атаки російських загарбників було зафіксовано влучання ворожих безпілотників у два цивільні судна під прапорами Гвінеї-Бісау та Маршаллових островів. Обидва судна перебували в районі очікування та прямували Українським коридором до портів Великої Одеси.

Унаслідок ударів на борту виникли невеликі пожежі, які екіпажі змогли оперативно локалізувати власними силами. Постраждалих серед моряків немає.

Попри пошкодження, судна залишилися на ходу та продовжили рух до портів призначення.

Також вранці, повідомив Кіпер, під час проходження Українським коридором до порту Чорноморська, зафіксовано влучання у цивільне судно під прапором Панами.

Судно зазнало пошкоджень, на борту виникла пожежа, яку екіпаж ліквідував самостійно. На щастя, минулося без постраждалих. Незважаючи на атаку, судно продовжило рух.

Атака РФ на судно Китаю — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 18 травня росіяни вперше атакували дроном «Шахед» китайське торгове судно з китайським екіпажем, яке перебувало в українських територіальних водах і збиралося йти до КНР. Як повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, наразі невідомо, чи був удар спланованим, чи помилковим. Внаслідок атаки жертв та поранених немає.

Коментуючи нічні російські удари по Одесі, президент України Володимир Зеленський також зазначив, що один з безпілотників вгатив по судну, що належить Китаю. Глава держави наголосив — «росіяни не могли не знати, яке судно в морі».

