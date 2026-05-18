Війна
556
2 хв

Масована атака по Україні: РФ запустила сотні дронів і ракети, скільки збила ППО

Попри успіхи ППО, під час російської атаки по Україні сталися влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Ракетно-дронова атака Росії по Україні

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 18 травня Росія завдала масштабного комбінованого удару по Україні, застосувавши 546 засобів повітряного нападу. Головними цілями ворога стали Дніпро та область, а також Одещина, Чернігівщина і Запоріжжя.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 18 травня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши ударні безпілотники та ракети наземного базування.

Загалом Повітряні сили зафіксували 546 засобів повітряного нападу — 22 ракети та 524 безпілотники:

  • 14 балістичних ракет «Іскандер-М"/"С-400»;

  • 8 крилатих ракет «Іскандер-К»;

  • 524 ударних дрони типу «Шахед», «Гербера», «Італмас», безпілотники-імітатори типу «Пародія».

За попередньою інформацією, станом на ранок сили ППО знищили або подавили 507 повітряних цілей — чотири ракети та 503 безпілотники різних типів:

  • 4 крилаті ракети «Іскандер-К»;

  • 503 ворожі БпЛА різних типів.

Відомо про влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях. Також зафіксовано падіння уламків збитих дронів у 11 місцях.

Атака триває — у повітрі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Масована атака на Україну 18 травня — що відомо

Вночі армія РФ завдала масованого удару по Дніпропетровщині ракетами, дронами, артилерією та авіабомбами. У Дніпрі вибухи лунали від опівночі до самого ранку. Одне з ракетних влучань припало по житловому кварталу, також через атаку «Шахедів» спалахнув дах багатоповерхівки. Загалом у місті пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, релігійна установа, заклад вищої освіти, підприємство й автомобілі. Станом на 7:00 було відомо про 18 поранених, серед яких двоє дітей.

Окупанти також атакували Одесу безпілотниками: є влучання у Київському та Приморському районах. Внаслідок ударів пошкоджено три житлових будинки, один з яких (одноповерховий) повністю зруйновано. Також руйнувань зазнали будівлі міського ліцею та дитсадка, спалахнули пожежі. На світанку ворог додатково атакував об’єкти інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих: 11-річного хлопчика та 59-річного чоловіка.

