413
У Кремлі видали несподівану пропозицію про переговори з Путіним

У Путіна натякнули на можливі переговори з Європою, однак перший крок буде не за Москвою.

Олена Капнік
Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі зухвало заявляють, мовляв, європейські лідери, які прагнуть до діалогу з «фюрером» РФ Володимиром Путіним, можуть просто йому зателефонувати.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

У Москві, каже прихвостень Путіна, втішені, що у Європі відбувається «активне обговорення» щодо контактів з РФ. Мовляв, це вже «позитивне зрушення».

Втім, додав Пєсков, ці міркування та обговорення «десь у повітрі». Своєю чергою, їхній президент-диктатор «для них близький рівно настільки, наскільки близькою є телефонна трубка».

Зі слів речника Кремля, у Москві очікують, що «практичний такий підхід візьме гору» і переговори Європи з Путіним «набудуть якогось реального втілення». Мовляв, країна-агресорка Росія «готова до цього».

Переговори з Путіним — що відомо

На початку травня голова Європейської ради Антоніу Кошта інтерв’ю FT заявив, що нібито очільники держав-членів ЄС готуються до можливих переговорів з диктатором РФ Володимиром Путіним. За словами єврочиновника, Брюссель розчарований у мирних переговорах щодо України, які веде президент США Дональд Трамп. Кошта каже, що такий розвиток подій підтримує і український президент Володимир Зеленський.

Після цієї заяви з Європи у Кремлі заявили про «готовність» до переговорів «з усіма» — навіть з Європейським Союзом. Втім, наголосив Дмитро Пєсков, є одне «але». З його слів, Росія прагне «просуватися в діалозі», але «не сама буде ініціювати контакти з Євросоюзом».

