"Час спливає": Трамп висунув жорсткий ультиматум Ірану

Президент США натякнув Ірану на повне знищення, якщо Тегеран не піде на умови Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висунув Ірану безкомпромісний та жорсткий ультиматум. Білий дім вимагає від Тегерана негайних дій, погрожуючи катастрофічними наслідками.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

«Для Ірану час спливає, і їм краще почати діяти швидко, інакше від них нічого не залишиться. Час має важливе значення», — йдеться в короткій заяві Трампа.

Ці слова очільника Білого дому з’явилися після повідомлень іранських медіа про те, що США нібито не запропонували жодних поступок у своїй останній відповіді на ініціативу, яку Тегеран передав Вашингтону через Пакистан для припинення війни.

Офіційних заяв від іранської влади з цього приводу поки не надходило. Водночас державне агентство Mehr повідомило, що США прагнуть «отримати поступки, яких не вдалося домогтися під час війни», зазначивши, що це може ускладнити досягнення домовленостей шляхом переговорів.

Війна в Ірані — останні новини

США готуються відновити удари по Ірану. Після повернення з Китаю Трамп має ухвалити рішення щодо відновлення операції «Епічна лють» (можливо, під новою назвою), що може відбутися вже наступного тижня. Міністр оборони Піт Гегсет підтвердив наявність плану ескалації, хоча розглядається і сценарій виведення понад 50 тис. військових. США та Ізраїль активно готуються до ударів по військовій і цивільній інфраструктурі Ірану. Також обговорюються операція спецпризначенців із високим ризиком втрат для вилучення ядерних матеріалів в Ісфахані та можливість захоплення нафтоекспортного острова Харг.

Своєю чергою Іран планує використовувати Ормузьку протоку як цифровий важіль тиску, вимагаючи плату з техгігантів (Google, Microsoft, Meta, Amazon) за транзит Інтернет-трафіку підводними кабелями, що з’єднують Європу, Азію та Перську затоку. Заяву про стягнення ліцензійних зборів озвучив представник іранської армії Ібрагім Зольфагарі, а пов’язані з КВІР медіа натякають на можливі збої трафіку в разі відмови. Потенційні перебої найбільше загрожують фінансовому та державному секторам країн Перської затоки, а також можуть зачепити Індію та Європу.

