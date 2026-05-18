В інтерв’ю британському виданню Буданов заявив, що не вважає дивним те, що Кремль продовжує полювання на нього.

«Мені не потрібно нікому довіряти — мені потрібно досягти результату», — сказав він, коментуючи мирний процес із Росією. Водночас, глава ОП наголосив, що вірить у можливість завершення війни шляхом переговорів.

The Times також підкреслює, що Буданов нині поєднує дипломатичну роль із розробкою довгострокової оборонної стратегії України. Видання зазначає, що він зберіг доступ до неформальних каналів усередині Росії та використовує свій багаторічний досвід роботи в розвідці під час переговорів із Москвою.

У матеріалі також йдеться про низку замахів на Буданова та його оточення. Зокрема, 2024 року СБУ повідомляла про зірвану спробу удару по його кортежу балістичними ракетами за участю співробітників Управління державної охорони, які працювали на Росію. Раніше дружину Буданова Маріанну та кількох офіцерів розвідки, за даними українських спецслужб, отруїли важкими металами.

