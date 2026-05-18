Китайський зашморг для Путіна: з чим він повернеться з Пекіна і що візит означає для України

Володимир Путін і Сі Цзіньпін / © Associated Press

Візит президента Росії Володимира Путіна до Китаю навряд чи стане проривним. Він спрямований на підтвердження Пекіном його статусу-кво. Своєю чергою КНР вимагатиме від Москви поступок у питаннях Арктики та її ресурсів.

Таку думку керівник аналітичного центру «Ділова столиця», політолог Вадим Денисенко висловив на своїй Facebook-сторінці.

За словами експерта, наразі Китай не планує переглядати свої відносини з Росією.

«КНР поки не збирається щось змінювати в стосунках з РФ. А відтак, цей візит повинен продовжити на певний час неписану угоду: Китай не хоче перемоги Росії, але й не допустить її поразки«, — вважає Денисенко.

Які результати візиту Трампа до Китаю?

На його думку, візит президента США Трампа до Пекіна допоміг стабілізувати відносини між Вашингтоном та Пекіном. Водночас політолог зауважив, що залишається незрозумілим, чи були досягнуті додаткові домовленості за зачиненими дверима.

Він звернув увагу на представницьку бізнес-делегацію, яка супроводжувала Трампа, що може свідчити про ширший формат потенційних угод. Денисенко припустив, що їхні результати можуть стати помітними вже у вересні під час візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до США та, ймовірно, використовуватимуться Трампом у передвиборчій кампанії.

«Як би там не було, але сторони точно домовилися про два перемир’я: торгове і тайванське. При цьому США мають в кишені закриту Ормузьку протоку, а Китай — рідкісноземельні метали. Перші розуміють: відкриття Ормузу полегшує життя Китаю і зменшує вигоду американських нафтових компаній, другі знають, що без рідкоземів США не проживуть, як мінімум, ще кілька років», — йдеться у дописі експерта.

Візит Путіна до Китаю — чого очікувати?

Коментуючи майбутній візит Путіна до Пекіна, Денисенко зазначив, що навряд чи варто очікувати проривних результатів. За його словами, Росія намагається одночасно зацікавити і Китай, і США однаковими ресурсними та логістичними проєктами — зокрема Північним морським шляхом, арктичними вуглеводнями та рідкісноземельними металами.

«При цьому Росія дуже хоче, щоб купили обидва, таким чином зробивши Росію необхідною і для США, і для КНР. В нас явно недооцінюють цю гру росіян, хоча вона потенційно може стати для нас проблемою», — акцентував політолог.

Він також наголосив, що візит Путіна до Китаю буде спрямований передусім на підтвердження статус-кво Пекіна. Водночас КНР, за словами експерта, може вимагати від Москви нових поступок, зокрема щодо територій для розвитку інфраструктури Північного морського шляху.

«Справа в тому, що КНР вже запустила свої північні торгові каравани і будує кораблі саме для цього шляху (не атомні криголами, а саме кораблі). Але ці каравани йдуть без зупинки, не заходячи в порти, перш за все через відсутність нормальних баз і логістичної інфраструктури. Як на мене, головний лакмусовий папірець цього візиту — це саме поступки чи їх відсутність в питаннях Арктики і її ресурсів«, — пояснив Денисенко.

Питання України

Окремо він звернув увагу на те, що українське питання фактично не обговорювалося під час контактів між США та Китаєм. На переконання експерта, це пов’язано з тим, що тема України наразі не є частиною ключового порядку денного Пекіна.

«Вихід із цього глухого кута, як на мене, лежить в розширенні переговорної групи і розширенні взагалі поля переговорів. Але поки цей варіант не сприймається ні в Києві, ні, тим більше в Москві. Вашингтон взагалі не мислить цими категоріями. Проте у нас є час до вересня, щоб змінити цю ситуацію і вставити українське питання в порядок денний зустрічі Трамп — Сі«, — резюмував Денисенко.

Що відомо про візит Путіна до Китаю у травні?

Нагадаємо, напередодні Кремль анонсував візит Путіна до Китаю на запрошення Сі, який відбудеться 19 — 20 травня. Повідомлялося, що сторони обговорять двосторонні відносини, міжнародні та регіональні проблеми, а за підсумками переговорів планують підписати спільну заяву та низку інших документів.

На думку голови правління Інституту світової політики Віктора Шлінчака, російський диктатор відвідає Пекін, щоб переконати китайського лідера в повному контролі РФ над війною проти України та зберегти підтримку КНР. Експерт наголосив, що Китай має важелі впливу для зупинки бойових дій, тому Україні та ЄС важливо вести діалог із Пекіном щодо припинення вогню.

