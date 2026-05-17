Путін і Трамп готують "фінський сценарій": Портников назвав умови, які можуть нав’язати Україні

Трамп та Путін можуть нав'язати Україні «фінський сценарій»

Кремль за певних умов може тимчасово відкласти спроби знищити українську державність, запропонувавши спільно з Дональдом Трампом жорсткий «фінський сценарій» із територіальними поступками та відмовою від НАТО. Водночас навіть за такого компромісу загроза повторення війни висітиме над Києвом десятиліттями, як це свого часу було у відносинах між Фінляндією та Москвою.

Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.

У 1940 році СРСР та Велика Британія домовилися з Фінляндією про відведення її військ на кордон після Зимової війни. На той момент Фінляндія повернула свої землі та окупувала майже всю радянську Карелію, а взамін отримала право на внутрішній суверенітет за певних умов.

За його словами, під час Першої зимової війни Радянський Союз не мав достатньо ресурсів, щоб захопити всю Фінляндію без критичних втрат. Сталін міг би спробувати дійти до Гельсінкі, але зрозумів, що ціна буде занадто високою і залишить СРСР беззахисним перед іншими загрозами.

Тому він вирішив зупинитися на вже окупованих землях — Карелії та районі Виборга. Проте диктатор не полишав планів підкорити Фінляндію повністю, їх просто перервав початок Другої світової війни, зазначив Віталій Портников.

Портников зазначає, що Фінляндія виступала на боці гітлерівської Німеччини, а її армія спільно з німецькими підрозділами брала участь в облозі Ленінграда, що створювало суттєву загрозу для країн Антигітлерівської коаліції. Через це Радянський Союз та Велика Британія змусили Гельсінкі підписати угоду про відведення фінських військ із радянського фронту на лінію кордону, встановлену за підсумками Першої зимової війни.

«На той момент Фінляндія не просто повернула собі ті території, які були втрачені, але й окупувала величезну частину самої Радянської Росії — практично всю Карелію. А взамін отримує право внутрішнього суверенного розвитку при умовах зовнішньополітичного консультування з Радянським Союзом. Тобто це було не тільки рішення Сталіна, це було ще й рішення Черчилля. Це було їхнє спільне рішення, по суті, спільні гарантії. І ось це те, що отримала Фінляндія. Але це, знаєте, збіг історичних обставин», — прокоментував журналіст.

Портников вважає, за певних умов Путін може тимчасово відкласти спроби знищити українську державність, хоча Кремль ніколи остаточно не відмовиться від цієї мети. У такому разі російський диктатор спільно з Трампом може висунути Україні ультиматум, аналогічний до умов, які свого часу Черчилль та Сталін нав’язали Фінляндії.

«Відведення військ до території, які будуть вважатися для радянської Росії комфортними. Також зовнішньополітичний нейтралітет по відношенню до Росії, тобто не вступ в НАТО і можливість власного внутрішньополітичного розвитку зі шляхом навіть якихось домовленостей з Європою», — зазначає Портников.

Водночас він наголошує: потрібно усвідомлювати, що протягом наступних десятиліть над Україною постійно висітиме загроза нової війни. Для порівняння, існує конкретна дата, коли Радянський Союз остаточно полишив спроби анексувати Фінляндію, і фіни змогли з полегшенням визнати, що Москва більше на них не зазіхає — це сталося лише 16 липня 1956 року.

«У цей день президія Верховної Ради Радянського Союзу ухвалила указ, згідно з яким вона ліквідовувала Карело-Фінську Радянську Соціалістичну Республіку і перетворювала її на Карельську автономну республіку у складі Радянської Росії. В такому статусі ця республіка, тільки вже в складі нинішньої Росії, існує до сьогоднішнього дня. Це безпрецедентний випадок в історії Радянського Союзу. Ніколи в його історії радянська союзна республіка не перетворювалася на автономну, могло бути тільки навпаки», — зазначив журналіст.

