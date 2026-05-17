Їй сьогодні 55 років: нідерландський королівський палац поділився новим фото на честь іменинниці — королеви Максими
Сьогодні своє 55-річчя святкує королева Нідерландів Максима.
З нагоди свята королівський палац поділився за традицією у Instagram фотографією Її Величності королеви Максими. На знімку вона заскочена великим планом, а фото було зроблено під час концерту, присвяченого Святкуванню Дня національного визволення.
У підписі під знімком палац написав: «Сьогодні королева Максима святкує свій 55-й день народження».
Тоді для заходу королева обрала коричневі штани зі штанинами від коліна, що розширюються до низу, і світло-рожеву блузку, поверх якої була накинута атласна накидка. Весь її лук був від улюбленого королевою бренду Natan Couture.
Образ Максими доповнювало масивне намисто з прозорими коричневими намистинами та сережки, а також клатч, прикрашений такими самими намистинами, що мало дуже ефектний вигляд.
