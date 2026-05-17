Як та скільки разів правильно годувати кота, щоб він довго жив і мав міцне здоров’я

Правильне харчування — одна з головних умов тривалості життя і здоров’я кішки. Саме від раціону залежить активність тварини, стан шерсті, робота травної системи та навіть настрій улюбленця. Ветеринари наголошують: помилки у годуванні можуть роками залишатися непомітними, але поступово призводити до ожиріння, проблем із нирками та іншими небезпечними захворюваннями. Тому власникам важливо знати не лише чим годувати кота, а й як часто це робити.

Яким має бути правильний раціон кішки

Фахівці пояснюють, що кішки є хижаками, тому основу їхнього раціону повинен становити тваринний білок. Для здоров’я тварини особливо важливі нежирне м’ясо, птиця та деякі субпродукти.

Найчастіше ветеринари рекомендують давати:

курятину;

індичку;

яловичину;

кролятину;

серце та печінку у помірній кількості.

М’ясо бажано відварювати або попередньо добре заморожувати, щоб знизити ризик паразитів. Рибу котам дозволяють нечасто, приблизно один-два рази на тиждень. Її обов’язково потрібно варити та ретельно очищати від кісток.

Чому не можна змішувати натуральну їжу та сухий корм

Ветеринари не радять поєднувати в одній мисці натуральні продукти та готові корми. Річ у тому, що для перетравлення такої їжі організму потрібні різні ферменти. Постійне змішування може створювати зайве навантаження на травну систему.

Якщо власник обирає готовий корм, важливо дотримуватися норм, зазначених виробником, та забезпечити кішці постійний доступ до чистої води. Особливо це стосується сухого корму, адже нестача рідини може негативно впливати на нирки.

Чи можна давати кішці молочні продукти

Багато дорослих кішок погано перетравлюють звичайне молоко через лактозу. Натомість ветеринари дозволяють інколи давати:

кефір;

ряжанку;

кисле молоко;

нежирний кисломолочний сир.

Такі продукти варто пропонувати невеликими порціями кілька разів на тиждень. Також котам можна давати варений жовток.

Які овочі можуть бути корисними для кішок

Хоча кішки не люблять овочі так, як собаки, невелика кількість рослинної їжі може бути корисною для травлення. До раціону іноді додають:

гарбуз;

моркву;

цвітну капусту;

зелений горошок;

трохи зелені.

Овочі зазвичай змішують із м’ясом або кашею. Водночас сирої картоплі та баклажанів у раціоні бути не повинно.

Скільки разів на день потрібно годувати кішку

Дорослих здорових кішок найчастіше годують двічі на день — вранці та ввечері. Кошенята потребують частішого харчування — до чотирьох разів на добу. Літнім тваринам або кішкам із зайвою вагою ветеринари радять давати менші порції, але частіше. Після стерилізації та кастрації коти часто швидко набирають вагу, тому кількість їжі зазвичай зменшують приблизно на 15-20%.

