Японія оголосила війну ведмедям: людей захищають роботи

У Японії ведмеді нападають на людей / © Credits

Японія почала «воювати» з ведмедями, використовуючи роботів-вовків. Усе тому, що в країні поступово зростає ризик нападів ведмедів на людей. Аби уникнути нападів диких тварин на людей, доводиться використовувати спеціальних роботів, що відлякують хижака.

Про це пише Interesting Engineering.

Японія використовує роботів, аби відлякувати ведмедів

З початку 2025 року кількість зіткнень ведмедів з людьми різко зросла, досягнувши катастрофічного рівня: по всій країні зареєстровано понад 50 000 випадків нападів ведмедів на людей. За офіційними даними, після таких нападів відомо вже про 13 загиблих та понад 200 поранених людей.

Це найбільше зростання смертності в країні від нападів ведмедів. Через це підвищується попит на механічних вовків, яких виготовляє компанія Ohta Seiki з Хоккайдо.

Робот-вовк — це пристрій на сонячних батареях, який створили для відлякування ведмедів. Він має вигляд небезпечного хижака, використовує датчики руху, миготливі вогні та гучні звуки. Такі встановлюють біля ферм та господарств, аби дикі тварини не нападали на худобу.

Пристрій має міцний, покритий хутром каркас із труб. Робот має голову, яка гарчить із відкритою пащею. На обличчі такого робота є ікла та червоні очі, що миготять світлом.

Коли його інфрачервоні датчики виявляють рух, робот переходить у загрозливу «атаку»: починає вертіти головою по боках, гарчати. У цей момент на хвості працює синій світлодіод для посилення візуального ефекту відлякування.

Роботизована система також має динамік та понад 50 випадкових аудіозаписів. Це розробили для того, аби дикі тварини не звикли до робота-відлякувача.

Аудіозаписи варіюються від пронизливого вигуку потужністю 90 децибелів до вигуків, записаних людськими голосами. Механічне «опудало» коштує 4000 доларів. Воно може цілодобово стежити за фермерськими полями.

Розроблений для відлякування кабанів та оленів, тепер чудо-пристрій допомагає боротися з нашестями ведмедів, які атакують людей. На японців почали нападати бурі ведмеді та чорні.

Кожен такий робот виготовляється вручну. Зростання попиту на роботів-відлякувачів спровокувало затримки у виробництві. Компанія наразі не встигає за зростанням замовлень. Клієнтам доводиться чекати по кілька місяців.

Зростання кількості нападів ведмедів на людей у Японії пов’язують з кількома причинами: розширення міст дедалі більше вторгається в природні середовища, виснажує джерела їжі диких тварин, що змушує ведмедів переселятися ближче до людей.

Старше населення Японії, яке проживає переважно у селищах, стало вразливішим до нападів ведмедів. Торік у країні розгорнули масштабну операцію із залученням військових, аби скоротити популяцію диких тварин. За 2025 рік понад 14 600 ведмедів були спіймані та знищені шляхом евтаназії.

Штучний інтелект навчився розпізнавати ведмедів «в обличчя»

Нагадаємо, для екологів розрізняти окремих особин ведмедів критично важливо для їх збереження, проте це завжди було проблемою — ведмеді кардинально змінюють вагу протягом року. Відрізнити їх вкрай складно.

Щоб розв’язати цю проблему, дослідники з EPFL та APU створили програму PoseSwin на основі штучного інтелекту. ШІ натренували на 72 000 фотографій 109 ведмедів, навчивши його ігнорувати мінливі розміри тіла й фокусуватися на анатомічних константах голови: формі морди, розташуванні вух та куті нахилу надбрівних дуг.

Систему вже успішно протестували у заповідниках Аляски, зокрема в національному парку Катмай. Програма змогла безпомилково розрізнити ведмедів навіть на фотографіях туристів. Зараз PoseSwin безконтактно моніторить понад 100 ведмедів у заповіднику Мак-Ніл-Рівер.

Так, за ведмедями стежить штучний інтелект, а фахівці не турбують тварин. Оскільки ведмедів розрізняти найважче, розробники впевнені в ефективності алгоритму і для інших тварин. Програма вже показує високу точність на макаках, а найближчим часом може бути адаптована для мишей.

