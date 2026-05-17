Аеродром, об'єкти ВПК та інші "жирні цілі": в СБУ уточнили результати атаки на Москву та Крим

У Криму було неспокійно / © Associated Press

СБУ спільно із СОУ уразили підприємство ВПК та низку нафтооб’єктів у Московській області, а також військовий аеродром «Бельбек» у Криму.

Цю інформацію підтвердили в СБУ.

«Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання, фахівці Центру спецоперацій „Альфа“ СБУ спільно із Силами оборони України відпрацювали по об’єкту військово-промислового комплексу та нафтопідприємствах у Московській області, а також по інфраструктурі та системах ППО військового аеродрому „Бельбек“ у Криму», — йдеться у повідомленні відомства.

У Московській області було уражено:

завод «Ангстрем», який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу рф і перебуває під санкціями США

Московський НПЗ

нафтоперекачувальну станцію «Сонєчногорська»

нафтоперекачувальну станцію «Володарськоє»

У тимчасово окупованому Криму уражено інфраструктуру та засоби ППО військового аеродрому «Бельбек», зокрема:

зенітний комплекс «Панцирь-С2»

ангар із радаром до комплексу С-400

систему керування БпЛА «Орион» та наземну станцію керування БпЛА «Форпост»

пункт передачі даних «земля–повітря»

диспетчерську вишку та ангар на аеродромі «Бельбек»

Крим і Москва під атакою дронів — що відомо

Уніч проти 17 травня Московська область і тимчасово окупований Крим зазнали масштабної атаки безпілотників. У низці регіонів РФ лунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО, пожежі та перебої в роботі аеропортів.

За даними російських Telegram-каналів та українських OSINT-спільнот, однією з цілей атаки у Криму стали військові об’єкти поблизу Севастополя, зокрема аеродром Кача.

У підмосковному Зеленограді після серії вибухів спалахнула пожежа в районі технопарку «Елма». Місцеві жителі публікували відео зі звуками вибухів та димом над містом. Повідомлення про гучні вибухи також надходили з Хімок, Лобні, Наро-Фомінська та Клина.

Під ранок вибухи пролунали і в центрі Москви.

На тлі атаки в московських аеропортах виникли затримки рейсів. За інформацією росЗМІ, у «Шереметьєво» затримали щонайменше 11 рейсів на приліт, у «Домодєдово» — п’ять, а у «Внуково» — 48 рейсів на виліт та приліт.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито «збиття» великої кількості дронів. Спочатку він повідомив про 73 безпілотники, знищені силами ППО станом на 03:30, а вже за годину цифра зросла до 114. Водночас незалежного підтвердження цих даних наразі немає.

Атаки підтвердив президент Володимир Зеленський. Їх здійснили СБУ разом з іншими підрозділами.

