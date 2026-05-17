Скандал на "Євробаченні-2026": Кіркоров заявив про участь у номері переможниці DARA й згадав Україну
Путініст приписав собі та своїй "дрімтім" перемогу у цьогорічному конкурсі й цинічно відгукнувся про Болгарію.
Одіозний співак Філіп Кіркоров, який відкрито підтримує кривавий режим Путіна, заявив, що брав участь у підготовці номера представниці Болгарії на «Євробаченні-2026» — співачки DARA.
Як відомо, Дарина Йотова (справжнє ім’я DARA) здобула першу в історії конкурсу перемогу для своєї країни з піснею Bangaranga. Раніше було відомо, що до створення її конкурсної композиції був причетний товариш путініста Філіпа Кіркова — грецький композитор Дімітріс Контопулос.
Зрештою, у Мережі з’явилося відео, де артист коментує свою нібито участь у створенні конкурсного виступу і підтверджує співпрацю з Контопулосом. Кіркоров у коментарі росіянам видав, що буцімто його команда працювала над постановкою номера для болгарської виконавиці. Ба більше, не обішлося і без згадок України у контексті пропаганди методички про так звані «дружні народи».
«Я стільки років віддав „Євробаченню“, скількох вивів й допомагав. Я стояв під різними прапорами: Білорусі, Азербайджана, України, Молдови… Було б гріхом не стати під прапор своєї малої батьківщини — Болгарії… Коли до мене звернулося болгарське телебачення з проханням підтримати Болгарію цього року, я не міг собі відмовити в задоволенні», — цинічно видав путініст.
До того ж скандальний співак також дозволив собі низку цинічних політизованих заяв, назвавши Болгарію «16-ю республікою Росії» та стверджуючи, що болгари нібито «сумують за РФ». Окремо він заявив, що міг би бути присутнім на конкурсі, однак нібито уникав публічної появи через «нездоровий інтерес» і можливе нерозуміння в Росії, додавши, що «музика не має кордонів з політикою».
Важливо, що ні сама співачка DARA, ні офіційний мовник Болгарії BNT наразі публічно не коментували заяви Кіркорова. Відтак його слова про участь у підготовці номера залишаються непідтвердженими.
Болгарія перемогла на «Євробаченні-2026» — її представницю DARA рознесли через зв'язки з путіністами
Після перемоги Болгарії на «Євробаченні-2026» навколо композиції Bangaranga вже виникли дискусії щодо можливої співпраці DARA з російським музичним середовищем. На проблему звернули увагу українці у соцмережах. Так, виявилося, що над треком працював грецький композитор Дімітріс Контопулос, який протягом багатьох років співпрацював із російськими артистами та неодноразово був пов’язаний із проєктами Кіркорова.
Контопулос також відомий роботою над конкурсними піснями для артистів, які представляли Росію на «Євробаченні», серед них — Сергій Лазарєв і сестри Толмачови. Крім того, у компанії його товаришів й запроданка Ані Лорак. В Instsgram чоловік не цурається показуватися на Красній площі під час вторгнення РФ до України.