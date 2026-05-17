Філіп Кіркоров з Дімітрісом Контопулосом, DARA

Одіозний співак Філіп Кіркоров, який відкрито підтримує кривавий режим Путіна, заявив, що брав участь у підготовці номера представниці Болгарії на «Євробаченні-2026» — співачки DARA.

Як відомо, Дарина Йотова (справжнє ім’я DARA) здобула першу в історії конкурсу перемогу для своєї країни з піснею Bangaranga. Раніше було відомо, що до створення її конкурсної композиції був причетний товариш путініста Філіпа Кіркова — грецький композитор Дімітріс Контопулос.

Зрештою, у Мережі з’явилося відео, де артист коментує свою нібито участь у створенні конкурсного виступу і підтверджує співпрацю з Контопулосом. Кіркоров у коментарі росіянам видав, що буцімто його команда працювала над постановкою номера для болгарської виконавиці. Ба більше, не обішлося і без згадок України у контексті пропаганди методички про так звані «дружні народи».

«Я стільки років віддав „Євробаченню“, скількох вивів й допомагав. Я стояв під різними прапорами: Білорусі, Азербайджана, України, Молдови… Було б гріхом не стати під прапор своєї малої батьківщини — Болгарії… Коли до мене звернулося болгарське телебачення з проханням підтримати Болгарію цього року, я не міг собі відмовити в задоволенні», — цинічно видав путініст.

Виступ DARA на «Євробаченні-2026» / © Associated Press

До того ж скандальний співак також дозволив собі низку цинічних політизованих заяв, назвавши Болгарію «16-ю республікою Росії» та стверджуючи, що болгари нібито «сумують за РФ». Окремо він заявив, що міг би бути присутнім на конкурсі, однак нібито уникав публічної появи через «нездоровий інтерес» і можливе нерозуміння в Росії, додавши, що «музика не має кордонів з політикою».

Важливо, що ні сама співачка DARA, ні офіційний мовник Болгарії BNT наразі публічно не коментували заяви Кіркорова. Відтак його слова про участь у підготовці номера залишаються непідтвердженими.

Після перемоги Болгарії на «Євробаченні-2026» навколо композиції Bangaranga вже виникли дискусії щодо можливої співпраці DARA з російським музичним середовищем. На проблему звернули увагу українці у соцмережах. Так, виявилося, що над треком працював грецький композитор Дімітріс Контопулос, який протягом багатьох років співпрацював із російськими артистами та неодноразово був пов’язаний із проєктами Кіркорова.

Дімітріс Контопулос з путіністами / © instagram.com/dimitriskontopoulos

Контопулос також відомий роботою над конкурсними піснями для артистів, які представляли Росію на «Євробаченні», серед них — Сергій Лазарєв і сестри Толмачови. Крім того, у компанії його товаришів й запроданка Ані Лорак. В Instsgram чоловік не цурається показуватися на Красній площі під час вторгнення РФ до України.

