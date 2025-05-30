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ТСН у соціальних мережах

Євробачення 2025

У травні у швейцарському місті Базель відбудеться 69-й за рахунком міжнародний пісенний конкурс "Євробачення". Перший та другий півфінали відбудуться 13 та 15 травня, а безпосередньо сам фінал – 17-го. Місце проведення – арена Санкт-Якобсгалле. Хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі – стане відомо вже 8 лютого, коли відбудеться нацвідбір.
Усього 38 країн оголосили, що 2025 року візьмуть участь у "Євробаченні". На конкурс повертається Чорногорія, яка два роки поспіль відмовлялась від музичних змагань через брак фінансування. 32 країни, серед яких і Україна, змагатимуться за право пройти до фіналу, тим часом країни-засновники "Євробачення" (Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція) та минулорічний переможець Швейцарія потрапляють одразу до фіналу.

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