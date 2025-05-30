- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 4588
Євробачення 2025
У травні у швейцарському місті Базель відбудеться 69-й за рахунком міжнародний пісенний конкурс "Євробачення". Перший та другий півфінали відбудуться 13 та 15 травня, а безпосередньо сам фінал – 17-го. Місце проведення – арена Санкт-Якобсгалле. Хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі – стане відомо вже 8 лютого, коли відбудеться нацвідбір.
Усього 38 країн оголосили, що 2025 року візьмуть участь у "Євробаченні". На конкурс повертається Чорногорія, яка два роки поспіль відмовлялась від музичних змагань через брак фінансування. 32 країни, серед яких і Україна, змагатимуться за право пройти до фіналу, тим часом країни-засновники "Євробачення" (Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція) та минулорічний переможець Швейцарія потрапляють одразу до фіналу.
Публікації тегу
-
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 6068
"Євробачення-2025": Словенія погрожує бойкотом через участь Ізраїлю і висунула ультиматум
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 5601
"Євробачення-2025": переможець JJ після заклику прибрати Ізраїль з конкурсу зробив нову заяву
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 25k
Катерина Павленко розкрила правду, чому її прибрали зі складу журі від України на "Євробаченні-2025"
-
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 165k
Переможець "Євробачення-2025" закликав дискваліфікувати Ізраїль з конкурсу і висловився про участь РФ
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 7034
"Євробачення-2025": Тімур Мірошниченко відреагував на звинувачення в бік України в махінаціях
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 22k
Соліст Ziferblat шокував хворобою, яку в нього виявили перед "Євробаченням": "Було заборонено співати"
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 23k
Директор "Євробачення" відповів на закиди Іспанії про фальсифікацію голосів з боку України й Ізраїлю
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 5155
"Євробачення-2025": у Литві виразним жестом підтримали Україну під час трансляції фіналу
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 96k
Україну та Ізраїль звинуватили в махінаціях на "Євробаченні": іспанський мовник зробив заяву