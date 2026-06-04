Переможниця "Євробачення-2026" рознесла путініста Кіркорова за брехню і поставила росіян на місце

Співачка DARA / © Associated Press

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Переможниця «Євробачення-2026» DARA рознесла російського співака-путініста Філіпа Кіркорова за брехню і поставила росіян на місце.

Скандальний виконавець продовжує присвоювати собі лаври, що нібито саме завдяки йому Болгарія виборола свій перший кришталевий кубок. Філіп Кіркоров про це активно виписує в Instagram. Якщо ж раніше путініст переконував, що був дотичний до створення пісні, що команда DARA неодноразово спростовувала, то цього разу Кіркоров приписав себе у спонсори. Артист заявив, що нібито він знайшов інвесторів, які покрили виступ Болгарії на «Євробаченні-2026». Сталося це нібито торік.

Скандальний співак заявив, що компанія, заснована ним, підготувала DARA, а його приятель створив для неї пісню. Філіп Кіркоров не цурається прямо писати, що нібито саме завдяки йому Болгарія й перемогла на «Євробаченні-2026».

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Філіп Кіркоров запевняє, що саме завдяки йому Болгарія перемогла на «Євробаченні-2026»

Проте цього разу не витримала й сама DARA. У коментарях вона відповіла Філіпу Кіркорову. Артистка рознесла путініста за брехню та нагадала, що її конкурсна пісня взагалі створена 2023 року. Разом із тим, виконавиця відмітила тих, хто справді був дотичний до її успіху у Відні. Очікувано, що серед перелічених Кіркорова немає.

«З усією повагою, Bangaranga була написана 2023 року. Дякую за моральну підтримку, але успіх цього проєкту є результатом неймовірної праці, таланту та відданості», — наголосила співачка.

DARA відповіла Філіпу Кіркорову

У коментарях під дописом швидко набігли росіяни, які почали заступатися за Кіркорова і вказувати DARA, що нібито її успіх став можливим саме завдяки йому. Але виконавиця швидко поставила їх на місце, коротко написавши: «Замовкни».

Нагадаємо, від України цьогоріч на «Євробаченні» виступала співачка LELÉKA. У фіналі конкурсу артистка просто зі сцени промовила «Слава Україні!». Нещодавно виконавиця зізналась, чи мала через це проблеми.

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