Терехов: Кістьми ляжемо, щоб захистити малий бізнес і не допустити введення ПДВ

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Про це йдеться у повідомленні АПМГ у соцмережах.

«Під час війни такого не може бути. При тому порозі для малого бізнесу, який зараз існує, при тому рівні інфляції та підвищення цін на енергоносії — це неможливо. Це просто руйнація. Ми будемо відстоювати, дуже серйозно відстоювати це питання. Кістьми ляжемо, щоб захистити малий бізнес і не допустити введення ПДВ», — пообіцяв Терехов.

Він додав, що за умов введення ПДВ, підприємцям доведеться утримувати бухгалтерію та нести додаткові витрати, що згубно вплине на малий бізнес.

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«Навпаки, сьогодні потрібно підтримувати тих, хто працює, сплачує податки та зберігає робочі місця», — наголосив Ігор Терехов.

Очільник АПМГ нагадав, що подібні ініціативи з боку уряду вже обговорювалися раніше, однак завдяки позиції представників місцевого самоврядування та бізнесу їх вдалося не допустити.

«Свого часу уряд розглядав можливість запровадження ПДВ для малого бізнесу. Ми розуміли, що це призведе до закриття багатьох підприємств, тому відстоювали іншу позицію. До нас тоді прислухалися. Переконаний, що й зараз ми маємо захистити інтереси підприємців», — підсумував Ігор Терехов.

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