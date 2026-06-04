Марко Рубіо. / © Associated Press

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Державному секретареві США Марко Рубіо нічого не відомо про нібито поїздку американської делегації на Петербурзький міжнародний економічний форум, що відбувається під патронатом «фюрера» Володимира Путіна.

Про це американський посадовець заявив на слуханнях у Сенаті.

«Мені невідомо про делегацію, яка туди (на ПМЕФ — Ред.) поїхала. Я знаю про цей захід, знаю, що вони його проводять, але я не думаю, що йдеться про високопосадовців», — відповів Рубіо на запитання сенатора-демократа Діка Дурбіна.

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Післ цього Дурбін уточнив, що нібито до складу делегації входить американський актор Стівен Сігал.

«Я знаю, хто це. Явно не держслужбовець», — зауважив держсекретар США.

Таким чином, у Держдепартаменті США фактично дистанціювалися від заяв Москви щодо участі офіційної американської делегації на форумі.

Зауважимо, що помічник президента-диктатора Юрій Ушаков анонсував, що на форум до Петербурга вперше за кілька років начебто прибуде офіційна делегація США. З його слів, очолити її має Родні Мімс Кук-молодший, голова комісії з витончених мистецтв при адміністрації американського президента.

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Нагадаємо, нинішній форму у Санкт-Петербурці запам’ятається надовго — адже у ніч перед початком заходу українські БпЛА атакували місто. Там було уражено нафтовий термінал, який розташований приблизно за 1100 км від держкордону України. Це — найбільший комплекс з перевалки нафти в Балтійському морі, який має потужність 10 мільйонів тонн на рік.

Дата публікації 20:36, 03.06.26 Кількість переглядів 78 Головні новини 3 червня: Мегабавовна в Петербурзі! Удар фосфорними снарядами по Костянтинівці!

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