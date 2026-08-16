Медсестра пережила клінічну смерть під час операції: що з нею сталося потім

Від операційного столу до медіума: історія медсестри, яка після зупинки серця навчилася не боятися смерті / © ТСН

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Переживання людей, які опинилися на межі життя та смерті, давно викликають суперечки серед науковців. Колишня медсестра, яка пережила клінічну смерть під час операції на серці, пояснила, як це повністю змінило її погляд на життя після смерті.

Її історію публікує UNILAD.

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30-річна колишня медсестра Кендіс Перчейз під час складної операції на серці пережила стан, близький до смерті. Жінка побачила яскравіше за все на світі біле світло та відчула присутність «духовного провідника».

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«Я просто існувала, мене оточували спокій і любов», — сказала вона, описуючи побачене як «найяскравіше, найчистіше біле світло, яке будь-коли бачила».

«Я пам’ятаю, що не думала, не мала жодних страхів, думок, турбот чи стресів. Я опинилася на дні великої присутності, і я вважаю, що це був мій провідник», — згадує жінка.

Але Кендіс не лише бачила речі, вона їх й відчувала.

«Я відчула присутність іншої людини поруч із ним, ніби я торкалася низу його халата», — пояснює вона, описуючи, що відчувала «вільний матеріал між пальцями».

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«Коли я дивилася на себе, то була ніби дитина», — каже вона, пояснюючи, що відчула, як рука присутності «наближається до її маківки».

Потім Кендіс знову опинилася на операційному столі, де лікар запитав, чи все з нею гаразд. Медсестри запитали її, що вона бачила та відчувала, проте, за її словами, після пережитого вона «не могла говорити».

Вона також сказала, що місяцями приховувала свій клінічний досвід смерті, боячись, що люди їй не повірять.

Після пережитого, мати двох дітей каже, що «більше не боїться смерті». Коли вона була молодою, Кендіс вірила, що як тільки людина помирає, вона йде назавжди, але тепер все змінилося. Цей досвід повністю позбавив її страху перед згасанням і змусив кардинально змінити життя та професію.

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«Коли ти помираєш, ти нічого не забираєш із собою з фізичного життя. Ти не злишся, не сумуєш, ні за що не чіпляєшся. Ти перебуваєш у стані ідеального спокою й відчуваєш себе так, ніби повернулася додому», — каже Кендіс.

Пережитий досвід спонукав колишню медсестру заглибитися в енергетичне цілительство. Зараз Кендіс працює доказовим медіумом і проводить консультації для людей, допомагаючи їм упоратися з втратою близьких.

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