Росія знищує склади з продуктами: чи загрожує Україні дефіцит і що буде з цінами

Генератор біля магазину з продуктами

Реклама

Знищення складських приміщень та запасів продукції внаслідок ворожих російських атак може спричинити тимчасові труднощі з логістикою, проте загального дефіциту харчів в Україні не прогнозується.

Про це повідомив військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) та позаштатний експерт Мережі захисту національних інтересів «АНТС» Ілля Несходовський у коментарі для «КИЇВ24».

Реклама

За словами експерта, найбільш чутливою до втрати складських потужностей є категорія товарів глибокої заморозки, адже вона потребує спеціального температурного режиму під час зберігання та транспортування. Через це окремі позиції можуть затримуватися з потраплянням на полиці магазинів на термін від 2 до 3 тижнів.

Реклама

Водночас Несходовський підкреслив, що українська торговельна система є досить гнучкою, а розгалужена мережа супермаркетів дозволяє швидко переналаштовувати логістичні ланцюжки. У разі втрати об’єктів в одному регіоні ритейлери мають змогу оперативно переключати постачання з інших куточків країни, що унеможливлює виникнення системної кризи чи масового дефіциту базових продуктів.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про те, що порожні полиці в окремих українських магазинах не означають, що країні загрожує продовольчий дефіцит. Йдеться передусім про тимчасові перебої з логістикою, які виникли після російських атак на інфраструктуру. Він зазначив, що Росія намагається використати ситуацію для поширення панічних настроїв серед українців.

Новини партнерів