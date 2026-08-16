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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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72
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Росія знищує склади з продуктами: чи загрожує Україні дефіцит і що буде з цінами

Знищення складських запасів може викликати тимчасові затримки окремих товарів, проте ритейлери перенаправлять постачання з інших регіонів для уникнення дефіциту.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Генератор біля магазину з продуктами

Генератор біля магазину з продуктами

Знищення складських приміщень та запасів продукції внаслідок ворожих російських атак може спричинити тимчасові труднощі з логістикою, проте загального дефіциту харчів в Україні не прогнозується.

Про це повідомив військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) та позаштатний експерт Мережі захисту національних інтересів «АНТС» Ілля Несходовський у коментарі для «КИЇВ24».

За словами експерта, найбільш чутливою до втрати складських потужностей є категорія товарів глибокої заморозки, адже вона потребує спеціального температурного режиму під час зберігання та транспортування. Через це окремі позиції можуть затримуватися з потраплянням на полиці магазинів на термін від 2 до 3 тижнів.

Водночас Несходовський підкреслив, що українська торговельна система є досить гнучкою, а розгалужена мережа супермаркетів дозволяє швидко переналаштовувати логістичні ланцюжки. У разі втрати об’єктів в одному регіоні ритейлери мають змогу оперативно переключати постачання з інших куточків країни, що унеможливлює виникнення системної кризи чи масового дефіциту базових продуктів.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про те, що порожні полиці в окремих українських магазинах не означають, що країні загрожує продовольчий дефіцит. Йдеться передусім про тимчасові перебої з логістикою, які виникли після російських атак на інфраструктуру. Він зазначив, що Росія намагається використати ситуацію для поширення панічних настроїв серед українців.

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