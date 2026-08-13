Чи вистачить продуктів українцям: у ЦПД попередили про нову хвилю паніки

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Порожні полиці в окремих українських магазинах не означають, що країні загрожує продовольчий дефіцит. Йдеться передусім про тимчасові перебої з логістикою, які виникли після російських атак на інфраструктуру.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про це 13 серпня.

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Він зазначив, що Росія намагається використати ситуацію для поширення панічних настроїв серед українців.

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За його словами, через соцмережі поширюються повідомлення про нібито нестачу продуктів, щоб спонукати людей скуповувати товари про запас.

Порожні полиці не означають дефіциту продуктів

Коваленко наголосив, що окремі магазини справді можуть тимчасово мати менший асортимент. Водночас це пов’язано не з відсутністю продукції в Україні, а з необхідністю перебудувати маршрути її доставки.

«Жодного дефіциту не буде. Порожні полиці в деяких супермаркетах є, в деяких нема. Відповідно, це логістичний дефіцит, а не продовольчий. Логістичний дефіцит, так само як з паливним у 2022 році було, він перебудується. Продукти будуть на полицях. Продукти будуть на ринках», — підкреслив керівник ЦПД.

Таким чином, проблема полягає передусім у тому, як швидко торговельні мережі зможуть замінити пошкоджені логістичні маршрути та розподільчі центри.

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У ЦПД закликали не скуповувати продукти

Коваленко закликав українців не піддаватися паніці та не створювати штучний ажіотаж у магазинах.

«Тому що що потрібно ворогу? Створити ілюзію, що ніхто нічого не контролює, що ситуація неконтрольована, що ніхто не може впоратися з цими речами, і люди змушені бігти в магазини, скупати останню гречку для того, щоб вона у них була. Не треба грати в цю гру», — пояснив він.

За словами керівника ЦПД, товарів в Україні достатньо, а перебудова логістики має поступово вирішити проблему з наповненням полиць.

Наадаємо, після масованої атаки РФ 5 серпня по логістичній інфраструктурі в київських супермаркетах, зокрема, «Сільпо» подекуди спорожніли полиці. Ритейлер перебудовує маршрути постачання та обіцяє швидко відновити асортимент.

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