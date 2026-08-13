Начальник обласного ТЦК попався на хабарі: скільки отримував за "порятунок" від мобілізації

Затримання начальника Миколаївського обласного ТЦК / © Генеральний прокурор Руслан Кравченко

Реклама

У четвер, 13 серпня, правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час отримання 10 тисяч доларів США неправомірної вигоди за сприяння в уникненні мобілізації.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Реклама

«Сьогодні під час одержання чергової частини неправомірної вигоди затримано начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП», — заявив Кравченко.

Реклама

За даними слідства, посадовець отримав $10 тисяч за те, щоб не вживати мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов’язаних, зняти їх із розшуку в системі «Оберіг» та створити умови для подальшого безперешкодного бронювання за місцем роботи.

© Генеральний прокурор Руслан Кравченко

Генпрокурор зазначив, що раніше у межах цього ж провадження було задокументовано отримання посадовцем ще $5 тисяч. За ці кошти він мав не допустити направлення мобілізованого чоловіка до військової частини та повернути його на повторне проходження ВЛК.

Таким чином, загальна сума задокументованої неправомірної вигоди становить $15 тисяч.

© Генеральний прокурор Руслан Кравченко

Посадовця затримали в порядку статті 208 КПК України. Наразі проводяться обшуки за місцем його служби та проживання.

Реклама

«Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди», — повідомив Кравченко.

За його словами, прокуратура клопотатиме про тримання підозрюваного під вартою та його відсторонення від посади.

Нагадаємо, раніше відсторонили від займаної посади начальника Закарпатського обласного ТЦК та СП після викриття численних порушень прав людини у територіальних центрах на Закарпатті.

Новини партнерів