Зеленський доручив перевірити дороги та транспорт по всій Україні: що зміниться

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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В Україні перевірять транспорт та соціальні послуги в усіх областях. Головна мета — зробити так, щоб мешканці навіть найвіддаленіших сіл мали доступ до медицини та шкільних автобусів.

Про це під час зустрічі з представниками гірських громад повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський доручив уряду детально проаналізувати спроможність державного, обласних та місцевих бюджетів і провести суцільну логістичну перевірку по всій країні. За його словами, забезпечення доступу до кожної людини є фундаментальним завданням держави.

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Президент наголосив, що перевірка має бути не формальною, а орієнтованою на практичні потреби людей. У пріоритет він закликав поставити дві речі: безперешкодний доїзд «швидкої» та безпечний підвіз дітей до шкіл.

Головна мета перевірки — переконатися, що до кожного українця є реальний проїзд. Якщо ж у бюджеті тимчасово бракує коштів на капітальний ремонт певної автодороги, Володимир Зеленський закликав шукати альтернативні та швидкі рішення для допомоги людям.

«Навіть там, де у тебе немає грошей на дорогу якусь, але дорога є, значить, постав там відповідно повноприводну машину швидкої допомоги і воно повинно бути», — зауважив Зеленський

У відповідь на доручення президента прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що уряд опрацює це завдання та підготує детальний план дій. Доповідь за результатами аудиту та концепцію програмних рішень презентують під час саміту «Карпатська інтеграційна ініціатива».

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що країні потрібно лише 5% американських запасів ракет-перехоплювачів, щоб пережити зиму.

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