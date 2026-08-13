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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський доручив перевірити дороги та транспорт по всій Україні: що зміниться

Володимир Зеленський доручив перевірити доступ до медицини та шкільних автобусів у всіх областях.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

В Україні перевірять транспорт та соціальні послуги в усіх областях. Головна мета — зробити так, щоб мешканці навіть найвіддаленіших сіл мали доступ до медицини та шкільних автобусів.

Про це під час зустрічі з представниками гірських громад повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський доручив уряду детально проаналізувати спроможність державного, обласних та місцевих бюджетів і провести суцільну логістичну перевірку по всій країні. За його словами, забезпечення доступу до кожної людини є фундаментальним завданням держави.

Президент наголосив, що перевірка має бути не формальною, а орієнтованою на практичні потреби людей. У пріоритет він закликав поставити дві речі: безперешкодний доїзд «швидкої» та безпечний підвіз дітей до шкіл.

Головна мета перевірки — переконатися, що до кожного українця є реальний проїзд. Якщо ж у бюджеті тимчасово бракує коштів на капітальний ремонт певної автодороги, Володимир Зеленський закликав шукати альтернативні та швидкі рішення для допомоги людям.

«Навіть там, де у тебе немає грошей на дорогу якусь, але дорога є, значить, постав там відповідно повноприводну машину швидкої допомоги і воно повинно бути», — зауважив Зеленський

У відповідь на доручення президента прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що уряд опрацює це завдання та підготує детальний план дій. Доповідь за результатами аудиту та концепцію програмних рішень презентують під час саміту «Карпатська інтеграційна ініціатива».

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що країні потрібно лише 5% американських запасів ракет-перехоплювачів, щоб пережити зиму.

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