Щоб пережити зиму, потрібно 5% від ракет США: Зеленський заявив про найбільший виклик від початку війни

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що країні потрібно лише 5% американських запасів ракет-перехоплювачів, щоб пережити зиму. За його словами, дефіцит озброєння на тлі зростання балістичних атак Росії є одним із найбільших викликів від початку повномасштабної війни.

Про це глава держави розповів у інтерв’ю CNN.

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Україна наразі має лише десяту частину ракет-перехоплювачів, які їй терміново необхідні від Сполучених Штатів для відбиття російських балістичних атак. Зеленський сказав, що значну частину його робочого часу займають «мільйони» телефонних дзвінків і складні переговори із союзниками щодо постачання додаткових ракет.

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5% запасів США щодо ракет-перехоплювачів дозволили б Україні пережити зиму

Протягом останніх тижнів Росія суттєво наростила кількість балістичних ударів. Найбільше від них потерпає Київ, адже запаси українських ракет-перехоплювачів Patriot майже вичерпані. За словами Зеленського, навіть десятої частини нинішнього американського запасу було б достатньо, аби зупинити всі російські балістичні атаки. Водночас 5% американських запасів дозволили б Україні пройти зиму.

«Цього року у нас у два з половиною рази менше перехоплювачів, ніж було у 2025 році. У Росії вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж було раніше», — сказав президент України.

За інформацією ООН, липень став найсмертельнішим місяцем для цивільного населення України від квітня 2022 року.

«Щоночі відбуваються атаки, а чотири чи п’ять разів на місяць у нас масовані атаки… жахливі ночі. Насправді дуже героїчні, дуже стійкі люди. Але вони (є) втомленими», — сказав Зеленський.

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Він наголосив, що навіть часткове поповнення запасів американських перехоплювачів могло б суттєво вплинути на ситуацію.

«Якщо вони продадуть нам 5%, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети росіян. У мене є 1%«, — висловився глава держави.

Журналісти зазначили, що Зеленський рідко настільки детально розповідав про особисті зусилля, яких докладає щодня для отримання додаткових ракет-перехоплювачів. За його словами, йдеться про численні переговори та домовленості із союзниками, деталі яких президент не хотів би публічно розкривати.

«Це те, чим я живу щодня: від 1% до 5%. У мене є кілька місяців і мільйон телефонних дзвінків … Я намагаюся обміняти щось на ракети … Я роблю деякі речі, про які навіть не можу розповісти. Це не означає, що це поза законом. Але я не можу про це говорити», — пояснив глава держави.

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Невизначеність щодо дозволу Україні виготовляти ракети для Patriot

Зеленський розповів, що залишається невизначеність щодо практичної реалізації заяви президента США Дональда Трампа про можливість дозволити Україні самостійно виготовляти ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

Видання нагадало, що під час саміту НАТО в Анкарі Трамп заявив про готовність надати Україні ліцензію на виробництво складних перехоплювачів. Водночас уже за кілька днів американський президент висловив сумніви щодо такого рішення. Представники компаній-виробників Patriot вже відвідували Київ, де обговорювали можливість запуску виробництва, однак конкретних домовленостей поки досягти не вдалося.

«Я сподіваюся, що я отримаю це. Зараз у мене немає 5% і немає такого схвалення. І для мене це великий виклик, один із найбільших, які я мав від самого початку цієї війни«, — наголосив Зеленський.

За словами президента, він намагається переконати Білий дім збільшити постачання Україні ракет Patriot як безпосередньо — за допомогою телефонних дзвінків і повідомлень, — так і через союзників. Водночас подробиці останніх контактів з адміністрацією Трампа Зеленський вирішив не розголошувати.

Глава держави підтвердив, що нещодавно спілкувався телефоном із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Однак він не став відповідати, чи просив Венс, як раніше писала Financial Times, припинити українські атаки на російський нафтовий порт у Чорному морі. Йдеться про удари, які можуть завдавати збитків американським компаніям та впливати на світові ціни на енергоносії.

Мирний процес щодо закінчення війни в Україні

Водночас Київ запропонував нові кроки у межах мирного процесу, ініційованого Трампом, який останніми місяцями практично зайшов у глухий кут. Зеленський не розкрив деталей пропозицій, але наголосив на необхідності активнішої участі США.

«Нам потрібно більше залучення американської сторони до мирного плану. Я вдячний команді президента Трампа за те, що вони хочуть продовжувати. Путін зараз не хоче зупиняти цю війну, і (на нього) зараз недостатньо тиску», — сказав президент України.

Він також категорично відкинув припущення про можливість передавання Росії територій на Донбасі, які прагне захопити президент РФ Володимир Путін. За словами Зеленського, для Києва принциповим залишається питання надійних гарантій безпеки, які мають запобігти новому російському вторгненню.

«Росія починає говорити про цю війну, і вони говорять про територію. Ключове питання полягає в тому, чому він не прийде знову з 1 або 2 додатковими мільйонами солдатів після великої паузи. Чому він не прийде знову, щоб окупувати нас?» — зауважив український лідер.

Поширення війни на НАТО

Окрім того, він погодився з оцінками окремих західних держав, що Росія може спробувати поширити війну на територію НАТО. Зокрема, Зеленський припустив можливість атаки на невеликі країни Балтії, які є членами Альянсу.

«Він (Путін — ред.) не знає, як закінчити цю війну без великої окупації або великої перемоги для свого суспільства. Йому простіше знайти якусь меншу країну … для нього не буде важливо, чи є ця країна в НАТО, чи не в НАТО. Він хоче швидкої перемоги, на 100% бути впевненим, що він переможе, окупує, знищить або контролюватиме», — пояснив глава держави.

Нагадаємо, 8 серпня Зеленський заявив про домовленість зі США щодо щомісячного постачання ракет для систем Patriot і зазначив, що серйозно допомогти також можуть Німеччина та Польща. Окрім цього, Україна працює над створенням власної балістики спільно з європейськими партнерами.

Зеленський також повідомив, що виробництво ракет для Patriot в Україні за американськими ліцензіями наразі гальмується через бюрократичні процедури, хоча політичне рішення про передавання технологій США вже ухвалили. За словами глави держави, розгортання виробництва може тривати від 12 місяців до кількох років.

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