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Принцеса Кейт називає молодшого сина принца Луї милим прізвиськом
У принцеси Кейт є кілька лагідних прізвиськ для своїх дітей – Джорджа, Шарлотти та Луї.
Кейт, яка випустила сімейне відео на честь завершення курсу хіміотерапії, показала шанувальникам рідкісну можливість зазирнути в її тісний зв’язок із усіма дітьми, особливо з маленьким Луї.
На початку зворушливого відеоролика 44-річна жінка прогулювалася лісовою місцевістю разом із принцом Вільямом та їхніми дітьми: 13-річним принцом Джорджем, 11-річною принцесою Шарлоттою та 8-річним принцом Луї.
У зворушливий момент принцеса ласкаво звернулася до свого молодшого сина: «Лу-багсе, ти покажи дорогу».
Це не вперше, коли шанувальники королівської родини чують це лагідне прізвисько. Ще в травні 2023 року, під час візиту до 3-ї скаутської групи Аптона до Слау разом зі своїми дітьми, принцеса допомагала принцу Луї смажити зефір на відкритому вогні, і, подаючи йому паличку, щоб він її викинув, вона сказала: «Кинь це у вогонь, Лу Баг».
Кейт також має прекрасні ласкаві імена для своїх старших дітей: принцесу Шарлотту раніше називали «крихітка» і «Лотті», а принца Джорджа — «маленька виноградинка».