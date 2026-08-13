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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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358
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1 хв

Принцеса Кейт називає молодшого сина принца Луї милим прізвиськом

У принцеси Кейт є кілька лагідних прізвиськ для своїх дітей – Джорджа, Шарлотти та Луї.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Кейт із сином принцом Луї

Принцеса Кейт із сином принцом Луї / © Associated Press

Кейт, яка випустила сімейне відео на честь завершення курсу хіміотерапії, показала шанувальникам рідкісну можливість зазирнути в її тісний зв’язок із усіма дітьми, особливо з маленьким Луї.

На початку зворушливого відеоролика 44-річна жінка прогулювалася лісовою місцевістю разом із принцом Вільямом та їхніми дітьми: 13-річним принцом Джорджем, 11-річною принцесою Шарлоттою та 8-річним принцом Луї.

Принцеса Кейт із сином принцом Луї / © Associated Press

Принцеса Кейт із сином принцом Луї / © Associated Press

У зворушливий момент принцеса ласкаво звернулася до свого молодшого сина: «Лу-багсе, ти покажи дорогу».

Це не вперше, коли шанувальники королівської родини чують це лагідне прізвисько. Ще в травні 2023 року, під час візиту до 3-ї скаутської групи Аптона до Слау разом зі своїми дітьми, принцеса допомагала принцу Луї смажити зефір на відкритому вогні, і, подаючи йому паличку, щоб він її викинув, вона сказала: «Кинь це у вогонь, Лу Баг».

Принцеса Шарлотта, принц Джордж та принц Луї / © Associated Press

Принцеса Шарлотта, принц Джордж та принц Луї / © Associated Press

Кейт також має прекрасні ласкаві імена для своїх старших дітей: принцесу Шарлотту раніше називали «крихітка» і «Лотті», а принца Джорджа — «маленька виноградинка».

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

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