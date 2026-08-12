Діва / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 13 серпня?

День, коли слід тримати під контролем свої емоції — особливо негативні: їхній вияв може негативно позначитися як на справах, так і на особистому житті. Уникнути такого розвитку подій можна, скоротивши спілкування з іншими людьми — як зі сторонніми, так і з близькими.

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Також дуже важливо тримати в таємниці будь-які свої плани — насамперед професійні — від своїх колег, особливо тих, хто працює в тих самих напрямах, що й ми. Навіть випадково проговорившись, ми можемо спокусити їх привласнити нашу ідею і, що буде особливо неприємно, втілити її в життя швидше за нас самих, забравши таким чином усі «вершки».

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Діва

Дівам, які вже давно замислювалися над зміною місця роботи — а, можливо, й усієї сфери своєї діяльності — зірки радять скористатися сприятливими для цього обставинами. Це може відбутися по-різному: комусь зроблять пропозицію, від якої неможливо буде відмовитися, а хтось сам знайде привабливу вакансію й подасть резюме.

Головне — не упустити щасливий шанс, який навряд чи повториться найближчим часом. Тим представникам цього знака, яким поки що не спадало на думку перейти на нову роботу, варто розглянути цю ідею.

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