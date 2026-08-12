Принцеса Амалія показала величезний шрам на руці: що сталося зі спадкоємицею трону

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

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Старша дочка короля Віллема-Олександра та королеви Максими була присутня на урочистому відкритті Чемпіонату світу FEI 2026 року в Ахені у вівторок увечері разом з іншими членами європейських королівських будинків.

Принцеса Амалія була одягнена у білу сукню без рукавів у зелену смужку від Nina Blanc, вперше показавши великий шрам на передпліччі. Принцеса Амалія зламала руку в червні минулого року, впавши з коня на прізвисько Мохіто. Вона перенесла операцію в Медичному центрі Утрехта і наступні тижні її бачили з рукою у пов'язці.

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Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

На заході вона гордо продемонструвала свій шрам, сміливо показавши, що не боїться приховувати свою травму від публіки.

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Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Нагадаємо, принцеса Катаріна-Амалія пристрасна любителька верхової їзди, яка займається цим із раннього віку. Не дивно, що вона представляла королівську сім'ю Нідерландів на спортивному заході у Німеччині.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

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