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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Амалія показала величезний шрам на руці: що сталося зі спадкоємицею трону

Старша дочка короля Віллема-Олександра та королеви Максими з'явилася на чемпіонаті світу FEI в Ахені у сукні без рукавів, вперше показавши свій великий шрам на руці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Катаріна-Амалія

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Старша дочка короля Віллема-Олександра та королеви Максими була присутня на урочистому відкритті Чемпіонату світу FEI 2026 року в Ахені у вівторок увечері разом з іншими членами європейських королівських будинків.

Принцеса Амалія була одягнена у білу сукню без рукавів у зелену смужку від Nina Blanc, вперше показавши великий шрам на передпліччі. Принцеса Амалія зламала руку в червні минулого року, впавши з коня на прізвисько Мохіто. Вона перенесла операцію в Медичному центрі Утрехта і наступні тижні її бачили з рукою у пов'язці.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

На заході вона гордо продемонструвала свій шрам, сміливо показавши, що не боїться приховувати свою травму від публіки.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Нагадаємо, принцеса Катаріна-Амалія пристрасна любителька верхової їзди, яка займається цим із раннього віку. Не дивно, що вона представляла королівську сім'ю Нідерландів на спортивному заході у Німеччині.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

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