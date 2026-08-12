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Принцеса Амалія показала величезний шрам на руці: що сталося зі спадкоємицею трону
Старша дочка короля Віллема-Олександра та королеви Максими з'явилася на чемпіонаті світу FEI в Ахені у сукні без рукавів, вперше показавши свій великий шрам на руці.
Старша дочка короля Віллема-Олександра та королеви Максими була присутня на урочистому відкритті Чемпіонату світу FEI 2026 року в Ахені у вівторок увечері разом з іншими членами європейських королівських будинків.
Принцеса Амалія була одягнена у білу сукню без рукавів у зелену смужку від Nina Blanc, вперше показавши великий шрам на передпліччі. Принцеса Амалія зламала руку в червні минулого року, впавши з коня на прізвисько Мохіто. Вона перенесла операцію в Медичному центрі Утрехта і наступні тижні її бачили з рукою у пов'язці.
На заході вона гордо продемонструвала свій шрам, сміливо показавши, що не боїться приховувати свою травму від публіки.
Нагадаємо, принцеса Катаріна-Амалія пристрасна любителька верхової їзди, яка займається цим із раннього віку. Не дивно, що вона представляла королівську сім'ю Нідерландів на спортивному заході у Німеччині.