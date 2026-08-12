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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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1705
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1 хв

Сонячне затемнення 12 серпня: онлайн-трансляція

Сонячне затемнення 12 серпня обіцяє стати однією з найвидовищніших астрономічних подій року.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Сонячне затемнення

Сонячне затемнення / © ТСН.ua

Рідкісне сонячне затемнення 12 серпня можна буде побачити на власні очі завдяки спеціальній онлайн-трансляції. Європейське космічне агентство вестиме прямий ефір із потужних телескопів іспанської обсерваторії.

Про це свідчить інформація на YouTube-каналі ЄКА.

Повне сонячне затемнення можна буде спостерігати завдяки спеціальній мережі телескопів обсерваторії Astrofísico de Javalambre у Теруелі, Іспанія. Саме звідти Європейське космічне агентство проведе пряму трансляцію цього рідкісного астрономічного явища.

Стрим дозволить безперервно стежити за Сонцем і перебігом затемнення через телескопи, спостерігаючи зблизька за всіма його основними фазами.

Нагадаємо, повне сонячне затемнення 12 серпня повноцінно можуть побачити жителі Гренландії, Ісландії, Іспанії та частини Португалії. В Україні явище буде помітне слабко: у Києві воно почнеться після 20:00 і Місяць закриє лише невелику частину сонячного диска, тоді як найкраще в країні його буде видно у західних областях.

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