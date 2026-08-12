- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 1705
- Час на прочитання
- 1 хв
Сонячне затемнення 12 серпня: онлайн-трансляція
Сонячне затемнення 12 серпня обіцяє стати однією з найвидовищніших астрономічних подій року.
Рідкісне сонячне затемнення 12 серпня можна буде побачити на власні очі завдяки спеціальній онлайн-трансляції. Європейське космічне агентство вестиме прямий ефір із потужних телескопів іспанської обсерваторії.
Про це свідчить інформація на YouTube-каналі ЄКА.
Повне сонячне затемнення можна буде спостерігати завдяки спеціальній мережі телескопів обсерваторії Astrofísico de Javalambre у Теруелі, Іспанія. Саме звідти Європейське космічне агентство проведе пряму трансляцію цього рідкісного астрономічного явища.
Стрим дозволить безперервно стежити за Сонцем і перебігом затемнення через телескопи, спостерігаючи зблизька за всіма його основними фазами.
Нагадаємо, повне сонячне затемнення 12 серпня повноцінно можуть побачити жителі Гренландії, Ісландії, Іспанії та частини Португалії. В Україні явище буде помітне слабко: у Києві воно почнеться після 20:00 і Місяць закриє лише невелику частину сонячного диска, тоді як найкраще в країні його буде видно у західних областях.