Потроєння військ та ракети під Воронежем: як Пхеньян перетворює війну в Україні на свій полігон

Путін купує армію Кім Чен Ина: Le Monde про перекидання ракет і десятків тисяч північнокорейців / © ТСН.ua

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Північна Корея посилює свою військову підтримку Росії у війні проти України.

Про це пише французьке видання Le Monde.

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Видання нагадує, що, за даними української розвідки, від 30 000 до 50 000 північнокорейських військових готуються воювати проти України.

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Крім того, у Воронезькій області Росії почалося розгортання північнокорейського ракетного підрозділу, можливо з 6 пусковими установками та 120 балістичними ракетами.

Ці підкріплення знаменують собою значне розширення військової координації між Москвою та Пхеньяном і безпосередньо спрямовані на головну слабкість України: її протиповітряну оборону.

У березні південнокорейська розвідка підрахувала, що з початку конфлікту Пхеньян направив до Росії приблизно 13 000 військовослужбовців, головним чином для спостереження за кордонами. Таким чином, це означало б, як мінімум, потроєння чисельності військ. Цей зсув також ілюструє зростання складності обладнання, що постачається Північною Кореєю, тоді як Пхеньян спочатку обмежував свою допомогу артилерійськими снарядами.

Накопичення досвіду

Окрім безперервних поставок від 5000 до 7000 контейнерів снарядів на місяць (тобто від 12 до 15 мільйонів артилерійських знарядь від початку війни), Північна Корея також поставила Росії з моменту її участі в конфлікті загалом «220 артилерійських систем, включаючи 170-мм самохідні гармати та 240-мм реактивні системи залпового вогню», а також протитанкові ракети та зростаючу кількість балістичних ракет, повідомляє південнокорейське агентство оборонної розвідки.

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Деякі з цих ракет були використані у вівторок, 11 серпня, під час нічних ударів по місту Запоріжжя, в результаті яких загинуло щонайменше шість людей.

Фінансова допомога з Москви

Це потенційне прискорення співпраці між Росією та Північною Кореєю також відбувається в той час, коли Сполучені Штати готуються розпочати одні зі своїх великих щорічних військових навчань з Південною Кореєю в понеділок, 17 серпня. У цих навчаннях, які триватимуть одинадцять днів, візьмуть участь приблизно 18 000 південнокорейських військовослужбовців, що є порівнянним з попередніми роками, але вважається Пхеньяном агресивним. У середу, 12 серпня, Північна Корея запустила балістичну ракету зі свого східного узбережжя в напрямку Японського моря, повідомляють південнокорейські військові.

Речник американських військових на Корейському півострові Раян Дональд визнав, що спільні навчання, заплановані на 17 серпня, включатимуть реалістичні загрози, засновані на «уроках, отриманих з нещодавніх конфліктів».

«Солдати з КНДР були розгорнуті та воювали в Україні. Вони засвоїли уроки з цього досвіду, який вони повертають до Північної Кореї. Це змінює можливості КНДР та нашу підготовку», — пояснив він.

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Військова підтримка Москви з боку Північної Кореї базується на стратегічному партнерстві, формалізованому в червні 2024 року. Це партнерство включає пункт про взаємну допомогу у разі агресії. Від моменту його підписання Пхеньян отримує фінансову допомогу від Москви, а також експорт продовольства, енергетичних ресурсів та технологічний обмін, що дозволяє йому зміцнювати свій арсенал балістичних ракет. У червні північнокорейський режим також підтвердив подвоєння своїх потужностей зі збагачення урану для військових цілей.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея не готова постачати Україні зброю та системи ППО.

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