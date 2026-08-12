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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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560
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2 хв

Дружина у рожевому вбранні, донька – у прозорій мінісукні: родина новообраного президента Колумбії підтримала його на інавгурації

Перша леді Колумбії з’явилася на офіційній церемонії у жіночному вбранні пастельного відтінку, а її старша донька обрала білу мереживну сукню.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Новообраний президент Колумбії з родиною

Новообраний президент Колумбії з родиною / © Associated Press

Родина новообраного президента Колумбії Абелардо де ла Еспріельї підтримала його під час інавгурації, яка відбулася днями у Калі — вперше таку церемонію провели не в столиці Колумбії Боготі.

Дружина нового президента Ана Лусія Пінеда Аруачан з’явилася на урочистостях у ніжному блідо-рожевому образі. Вона одягла приталений жакет на затин, з широкими лацканами і декоративним бантом-зав’язками збоку. Його перша леді поєднала з фактурною прозорою спідницею міді прямого крою з підкладкою.

Новообраний президент Колумбії з родиною / © Associated Press

Новообраний президент Колумбії з родиною / © Associated Press

Аутфіт Ана доповнила світлими гостроносими туфлями з бантами. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, шию — діамантовим намистом, а н аруках були каблучки з діамантами. Волосся перша леді уклала у гарні локони і зробила ніжний макіяж.

Новообраний президент Колумбії з дружиною / © Associated Press

Новообраний президент Колумбії з дружиною / © Associated Press

Старша донька президента Лусія обрала для офіційної церемонії білу мереживну прозору мінісукню з нюдовою підкладкою, довгими рукавами, високою горловиною та фігурним краєм. Вбрання мало приталений силует і було прикрашене великим квітковим візерунком.

Новообраний президент Колумбії зі старшою донькою / © Associated Press

Новообраний президент Колумбії зі старшою донькою / © Associated Press

Свій образ дівчина завершила золотистими слінгбеками з ремінцями та невисокими підборами. Її довге біляве волосся було укладене великими локонами, а ніжний макіяж із рожевими рум’янами підтримав романтичний настрій аутфіту.

Найзворушливішим моментом церемонії було, коли до президента підійшла його наймолодша донька Франческа. Дівчинка поцілувала і обійняла батька. Це було дуже мило.

Новообраний президент Колумбії з найменшою донькою / © Associated Press

Новообраний президент Колумбії з найменшою донькою / © Associated Press

Новообраний президент Колумбії з найменшою донькою / © Associated Press

Новообраний президент Колумбії з найменшою донькою / © Associated Press

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