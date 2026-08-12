Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн

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Раджва та Хусейн головували на церемонії вручення дипломів шостому випуску Технічного університету імені Аль-Хусейна (HTU). Захід зібрав 450 випускників різних технічних та прикладних спеціальностей. У зворушливій церемонії спадкоємець і принцеса висловили щирі привітання студентам та їхнім сім'ям, а також подяку викладацькому складу за їхню відданість справі протягом останнього десятиліття.

Технічний університет імені Аль-Хусейна був заснований на честь спадкового принца Хусейна. Університет було створено 2017 року з ініціативи особистого фонду спадкового принца Хусейна з метою сприяння розвитку технічної освіти та підвищення працевлаштування молодих йорданців.

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Для цього випадку принцеса Раджва обрала костюм із двох частин від японського бренду Toga. Її ансамбль складався із сірої жакардової тканини з барочним принтом, що нагадують текстильну архітектуру. Сорочка з класичним коміром і довгими пишними рукавами включала свого роду коротку накидку, накинуту на плечі, і ефектний широкий пояс на талії, оброблений пряжками. Під жакардовою тканиною принцеса носила тонко сплесковану спідницю міді металевого сірого відтінку.

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Також Раджва підібрала до образу елегантну чорну сумочку від Alaïa та витончені чорні туфлі-човники від Saint Laurent, які стали ідеальним завершальним штрихом для цього офіційного заходу.

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