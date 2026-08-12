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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни "успішно захопили" село на Харківщині, якого не існує майже 30 років: що відомо

У РФ вигадали чергову «перемогу». Росіяни відзвітували про захоплення населеного пункту, якого не існує з минулого століття.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

У Росії масово розповсюджують чергову брехню про нібито захоплення села на Харківщині.

Про це повідомили та спростували у Центрі протидії дезінформації.

Російські пропагандисти розповсюджують заяву свого міноборони про те, що вони нібито захопили село Щербаківка на Харківщині. У Центрі протидії дезінформації наголошують: це черговий фейк, за допомогою якого росіяни намагаються створити ілюзію своїх постійних успіхів на фронті.

«Насправді село Щербаківка, про яке йдеться, було ліквідовано ще в 1997 році, оскільки на той момент у ньому не залишилося жодного мешканця. Станом на 2026 рік такого населеного пункту в Україні не існує», — зауважили у ЦПД.

У ЦПД нагадали, що російський генштаб і міноборони й раніше брехали про захоплення українських сіл та міст. Зокрема, очільник російського генштабу Валерій Герасимов неодноразово заявляв про повне взяття Куп’янська та Куп’янська-Вузлового, хоча росіяни їх не контролюють.

Фейк РФ. / © Центр протидії дезінформації

Фейк РФ. / © Центр протидії дезінформації

Війна в Україні — яка ситуація на фронті:

Нагадаємо, попри спроби РФ активізувати штурми на сході, українські бійці провели успішні контратаки: вибили російську розвідгрупу з Костянтинівки та звільнили майже 27 квадратних кілометрів землі на Олександрівському напрямку.

Раніше ми писали, що понад 2,5 тисячі російських військових застрягли на Кінбурнській косі — вони ховаються по лісах та бліндажах. Українські захисники щодня б’ють по ворожих позиціях, попри те, що росіяни намагаються перекидати туди нові підкріплення.

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