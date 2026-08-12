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Росіяни "успішно захопили" село на Харківщині, якого не існує майже 30 років: що відомо
У РФ вигадали чергову «перемогу». Росіяни відзвітували про захоплення населеного пункту, якого не існує з минулого століття.
У Росії масово розповсюджують чергову брехню про нібито захоплення села на Харківщині.
Про це повідомили та спростували у Центрі протидії дезінформації.
Російські пропагандисти розповсюджують заяву свого міноборони про те, що вони нібито захопили село Щербаківка на Харківщині. У Центрі протидії дезінформації наголошують: це черговий фейк, за допомогою якого росіяни намагаються створити ілюзію своїх постійних успіхів на фронті.
«Насправді село Щербаківка, про яке йдеться, було ліквідовано ще в 1997 році, оскільки на той момент у ньому не залишилося жодного мешканця. Станом на 2026 рік такого населеного пункту в Україні не існує», — зауважили у ЦПД.
У ЦПД нагадали, що російський генштаб і міноборони й раніше брехали про захоплення українських сіл та міст. Зокрема, очільник російського генштабу Валерій Герасимов неодноразово заявляв про повне взяття Куп’янська та Куп’янська-Вузлового, хоча росіяни їх не контролюють.
Війна в Україні — яка ситуація на фронті:
Нагадаємо, попри спроби РФ активізувати штурми на сході, українські бійці провели успішні контратаки: вибили російську розвідгрупу з Костянтинівки та звільнили майже 27 квадратних кілометрів землі на Олександрівському напрямку.
Раніше ми писали, що понад 2,5 тисячі російських військових застрягли на Кінбурнській косі — вони ховаються по лісах та бліндажах. Українські захисники щодня б’ють по ворожих позиціях, попри те, що росіяни намагаються перекидати туди нові підкріплення.