Огірки, квашені в кефірі: новий літній тренд — чи справді вони кращі за звичайні

Реклама

У соціальних мережах дедалі частіше з'являються рецепти незвичного літнього перекусу — огірків, ферментованих у кефірі. На перший погляд поєднання може здатися дивним, однак певне мікробіологічне підґрунтя в такому способі є. Водночас далеко не всі гучні заяви з інтернету мають наукове підтвердження.

Про це повідомляє egeszsegkalauz.hu.

Реклама

Навіщо огіркам кефір

Традиційне квашення овочів відбувається переважно завдяки молочнокислим бактеріям. Вони перетворюють вуглеводи, що містяться в овочах, на молочну кислоту, через що середовище стає кислішим, а огірки набувають характерного смаку та аромату.

Реклама

Кефір також є ферментованим продуктом. Він може містити молочнокислі бактерії, оцтовокислі бактерії та дріжджі.

Саме тому прихильники нового способу вважають, що додавання кефіру змінює початкове мікробне середовище під час ферментації огірків. Однак це зовсім не означає, що такий метод автоматично буде швидшим, безпечнішим або кориснішим за перевірене традиційне квашення.

Чим кефірні огірки відрізняються від звичайних

Головна різниця — у середовищі, в якому відбувається ферментація.

Під час традиційного квашення використовують воду та сіль, а в українських і східноєвропейських рецептах також можуть додавати кріп, часник, хрін та інші спеції. Кефірні огірки натомість контактують із уже ферментованим молочним продуктом, який має власну спільноту мікроорганізмів.

Реклама

Через це можуть змінюватися смак, запах, текстура та склад готового продукту. Тож кефірні огірки — це не просто «звичайні огірки з додаванням кефіру», а дещо інший ферментаційний процес.

Чи справді вони готові за п'ять годин

Одна з найпопулярніших заяв у соцмережах — нібито кефірні огірки можна їсти вже через кілька годин після приготування.

За цей час огірок справді може просочитися солоним і кислуватим середовищем та змінити смак. Проте це не означає, що за п'ять годин обов'язково відбувся повноцінний і стабільний процес ферментації.

На швидкість квашення впливають температура, кількість солі, свіжість овочів, склад мікроорганізмів та тривалість процесу.

Реклама

Тому кілька годин варто сприймати радше як момент для ранньої дегустації, а не як науково встановлений час готовності.

Як приготувати кефірні огірки

Для експерименту знадобляться невеликі свіжі огірки, натуральний кефір, сіль, часник, кріп і невеликий шматочок кореня хрону. За бажанням можна додати перець чилі або халапеньйо.

Огірки потрібно добре вимити. На дно чистої банки покласти кріп, часник і хрін, після чого щільно викласти огірки.

Кефір окремо змішують із сіллю та заливають ним огірки так, щоб вони були повністю занурені в рідину.

Саме тут важливо не експериментувати із сіллю навмання. Вона виконує не лише роль приправи, а й впливає на перебіг ферментації та мікроорганізми, які можуть розмножуватися в продукті.

Чи стають вони більш хрусткими

У соцмережах кефір часто називають секретом особливо хрустких огірків. Однак на текстуру впливає набагато більше чинників.

Важливі свіжість і розмір огірків, температура, концентрація солі та тривалість ферментації. Тому хрусткість не можна автоматично приписувати саме кефіру.

Свіжі невеликі огірки, правильно підготовлені та ферментовані, можуть залишатися хрусткими незалежно від того, який спосіб використовується.

Чи справді це «пробіотична бомба»

Саме це твердження варто сприймати особливо обережно.

Кефір може містити живі мікроорганізми, однак поняття «ферментований продукт» і «пробіотик» — не синоніми. Пробіотиками називають конкретні живі мікроорганізми, користь яких для здоров'я має бути доведена за відповідних умов і в достатній кількості.

Те, що дослідження кефіру демонструють певні перспективні результати щодо мікробіому кишківника та окремих метаболічних показників, не означає, що такі самі властивості автоматично має огірок, ферментований у кефірі.

Для кефірних огірків немає достатніх клінічних доказів, які дозволяли б називати їх «пробіотичною бомбою».

Як зрозуміти, що огірки зіпсувалися

Під час нормальної ферментації можуть відбуватися цілком природні зміни: утворюватися газ, посилюватися кислий смак, змінюватися зовнішній вигляд рідини.

З кефіром оцінювати продукт лише за зовнішнім виглядом ще складніше, адже він сам по собі робить рідину білою або каламутною.

Натомість видима пухнаста пліснява, незвичне забарвлення, гнилуватий чи різко неприємний запах, а також підозріло слизька або сильно розм'якшена консистенція можуть свідчити про псування.

Сумнівний продукт не варто пробувати «лише шматочок», щоб перевірити його безпечність. Якщо є ознаки псування, краще викинути всю партію.

Також огірки мають залишатися зануреними у ферментаційну рідину — це важлива умова під час домашнього квашення.

Скільки зберігаються кефірні огірки

Для домашніх огірків, ферментованих у кефірі, немає надійно підтвердженого універсального терміну зберігання. Тому не варто стверджувати, що така закуска гарантовано залишатиметься безпечною протягом двох тижнів або місяця.

Після приготування продукт потрібно зберігати в холодильнику. Низька температура сповільнює активність мікроорганізмів, але не обов'язково повністю припиняє ферментацію.

З огляду на наявність молочного продукту та сирих овочів, краще готувати невелику кількість і не ставитися до кефірних огірків як до довготривалої консервації.

Кому така закуска може не підійти

Оскільки рецепт містить кефір, він не підходить людям з алергією на білки молока.

За непереносимості лактози ситуація інша: деякі люди краще переносять ферментовані молочні продукти, однак кефір не можна автоматично вважати безлактозним.

Також варто враховувати вміст солі. Велика кількість квашених продуктів може суттєво збільшувати споживання натрію.

То чи варто замінювати звичайні квашені огірки на кефірні

Поки що підстав для цього немає.

Кефірні огірки можуть бути цікавим літнім гастрономічним експериментом із незвичним смаком і текстурою. Але на сьогодні немає достатніх доказів, що вони корисніші, «більш пробіотичні» або безпечніші за традиційні квашені огірки.

Тож спробувати новий тренд можна — але сприймати його варто саме як кулінарний експеримент, а не як доведений суперфуд.

Раніше ми писали про те, як заквасити огірки на зиму, щоб вони не стали м’якими. Для квашення краще обирати невеликі, свіжі та щільні огірки без пошкоджень. Щоб огірки залишалися хрусткими, важливо використовувати правильну кількість солі та не порушувати технологію ферментації. Велике значення мають чиста тара, якісна вода та спеції — традиційно додають кріп, часник, листя хрону, смородини чи вишні. Огірки під час квашення мають бути повністю занурені в розсіл, інакше зростає ризик псування. Після завершення активного квашення заготовки потрібно зберігати в прохолодному місці або холодильнику, щоб сповільнити подальшу ферментацію. Якщо хочеться гарантовано хрустких огірків, варто звертати увагу не лише на рецепт, а й на свіжість овочів, температуру та тривалість квашення.

Новини партнерів