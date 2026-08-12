Ананас, Сосиска і Зебра: генеалог назвав найдивніші імена, які знаходив у документах

Генеалог назвав найдивніші імена дітей з архівів / © www.freepik.com/free-photo

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Британський генеалог, який за роки роботи переглянув тисячі записів про народження та шлюби, розповів про найдивніші імена, які траплялися йому в архівах. І хоча деяким прикладам уже понад сто років, найбільше фахівця вразив запис із 1980-х.

Про це розповів керівник британської компанії зі спадкової генеалогії Fraser and Fraser Ніл Фрейзер, передає видання Mirror.

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За словами фахівця, робота з історичними документами показала, що незвичайні імена для дітей — далеко не сучасна тенденція. Одну з дівчаток, народжену 1875 року, назвали Zebra — у перекладі з англійської «зебра». У записі від 1842 року іншу дитину вказали як Mineral Girl («мінеральна дівчинка»), а 1907 року дитині дали ім’я Enough, що перекладається як «досить».

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В одному з документів генеалоги також виявили дитину, ім’я якої записали просто як Girl — «дівчинка».

Ще незвичайніший випадок стосувався дівчинки, якій, схоже, дали одразу 26 імен. За словами Фрейзера, їх обирали за алфавітом — кожне наступне починалося з наступної літери.

Серед архівних знахідок був і запис про шлюб 1885 року. У ньому фігурував чоловік на ім’я Frankenstein Pitt («Франкенштейн Пітт»), який одружився з жінкою, котра також мала ім’я Frankenstein («Франкенштейн»).

Запис із 1980-х здивував генеалогів

Утім, одним із найбільш пам’ятних для Фрейзера став набагато новіший документ. У записі про народження з 1980-х років людині дали одразу низку незвичайних імен — Buzz, Fly, Pineapple, Pedigree, Abbot, Whoopsie та Bun.

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Деякі з цих слів мають звичайні значення в англійській мові. Зокрема, Fly перекладається як «муха», Pineapple — «ананас», Pedigree — «родовід», а Bun — «булочка». Whoopsie можна приблизно передати українським вигуком «ой» або «упс».

Фрейзер зізнався, що навіть після тисяч переглянутих документів важко знайти щось дивніше за поєднання Buzz Fly Pineapple. Особливо його здивував вік запису: це не документ вікторіанської епохи, а свідоцтво з 1980-х років, тому ця людина, ймовірно, досі жива.

За словами генеалога, працівникам компанії настільки запам’яталася знахідка, що Whoopsie та Pineapple згодом стали їхніми улюбленими незвичайними іменами серед тих, які вони зустрічали в документах.

Генеалоги знаходили й випадки, коли люди самостійно змінювали свої імена вже в дорослому віці. Одним із найбільш пам’ятних став випадок, коли людина офіційно обрала собі ім’я Sausage, що в перекладі з англійської означає «сосиска».

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У Норвегії через незвичайне ім’я для дитини покарали матір

У деяких країнах до вибору дитячих імен ставляться значно суворіше. Один із таких випадків стався в Норвегії, де жінка намагалася зареєструвати сина під ім’ям Gesher («Ґешер»), що в перекладі з івриту означає «міст».

Йшлося про Кірсті Ларсен, матір 14 дітей. За її словами, незадовго до народження 13-ї дитини у квітні 1995 року їй наснився сон, у якому голос наказав англійською назвати хлопчика Bridge — «міст». Після цього жінка вирішила використати відповідник цього слова на івриті — Gesher.

Однак норвезька влада відмовилася реєструвати таке ім’я. Чиновники аргументували рішення тим, що воно є надто іноземним, недостатньо впізнаваним як чоловіче ім’я та надто схожим на прізвище Geser.

За використання незатвердженого імені жінку оштрафували приблизно на 210 доларів. Після того як вона не сплатила штраф, її відправили до в’язниці.

Норвезькі правила щодо імен мають тривалу історію та дозволяють владі відхиляти варіанти, які вважають неприйнятними або такими, що можуть створити труднощі для дитини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні закон не висуває жорстких вимог щодо походження, традиційності чи популярності імені. Проте свобода батьків не є абсолютною, адже вона має чіткі межі, засновані на інтересах самої дитини.

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